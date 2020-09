Allgemein | STAR NEWS

Streaming bis einer lacht: Comedy-Stars im Duell

DE German Stars - Laut 'Bild am Sonntag' plant der Streaming-Dienst Amazon Prime Video eine deutsche Version der erfolgreichen Comedy-Sendung 'Last One Laughing'. Ursprünglich stammt das TV-Format aus Australien und soll nun ab Frühjahr 2021 auch als deutsche Version bei Amazon Prime laufen.

Australische Comedy-Show als Vorbild

Das Konzept der TV-Show funktioniert wie folgt: Mehrere Comedians treten gegeneinander an und liefern sich in einem Raum eine Schlacht der Geistesblitze, Witze und Improv-Comedy. Die Herausforderung besteht darin, den anderen zum Lachen zu bringen. Gelingt das, fliegt der andere raus. Wer am längsten widersteht, erhält einen Preis. In der Original-Show beläuft sich das Preisgeld auf 100.000 Dollar. Wie genau die deutsche Version abläuft, ist bisher nicht bekannt. Amazon wollte sich auf 'Bild'-Anfrage nicht zu den "Spekulationen" äußern.

Premiere: Anke Engelke, Barbara Schöneberger und Carolin Kebekus in einer Show

'Bild' zufolge wurde die Show aber bereits unter strengsten Corona-Maßnahmen aufgenommen. Mit von der Partie waren deutsche Comedy-Größen wie Anke Engelke, Barbara Schöneberger und Carolin Kebekus - die drei Komikerinnen gleichzeitig in einer Show gab es bisher noch nie.

Als Moderator soll Michael 'Bully' Herbig auftreten. 'Bild' bezeichnet das Projekt als "gigantische Show-Offensive, für die der Konzern tief ins Portemonnaie griff". In Anbetracht des Star-Aufgebots dürfte diese Vermutung sicherlich stimmen.