Allgemein | STAR NEWS

Anke Engelke: „Liebe ist einfach groß“

DE Deutsche Promis - Ihr Privatleben ist Anke Engelke (58) heilig, aber in einem Interview ließ sie jetzt ihren Gedanken über Themen wie Liebe und Ehe freien Lauf. Die Schauspielerin ('Das deutsche Haus') war zweimal verheiratet. Aus ihrer ersten Ehe mit dem Musiker Andreas Grimm, die neun Jahre hielt, stammt ihre Tochter Emma (27), aus der zweiten, zehnjährigen Ehe mit Claus Fischer die beiden Söhne Lasse (18) und Aaron (14).

Heiraten ist “super”

Nun könnte man sich denken, dass die Komikerin von der Ehe genug hätte, aber der 'NZZ am Sonntag' erzählte sie, dass sie Heiraten "super" findet und dass da auch Optimismus gefragt sei: "Wenn die Menschen sagen, sie würden das Heiraten gleich lassen, weil das Scheitern dort inbegriffen sei, das wäre ja furchtbar." Von Verbitterung also keine Spur, denn Anke ist überzeugt: "Liebe ist einfach groß". Ihre letzte offizielle Beziehung, ihre zweite Ehe, endete 2018 und die dreifache Mutter gab nicht preis, ob es in den acht Jahren nicht doch einen Mann in ihrem Leben gegeben habe.

Für Anke Engelke ist Teilen ein wichtiger Antrieb

Während Anke Engelke sich bei privaten Dingen eher wortkarg gibt, ist sie umso auskunftsfreudiger, wenn es um ihre wohltätigen Aktionen geht. "Mitteilen und Teilen sind ein wichtiger Antrieb bei mir, " betonte die Wahl-Kölnerin. Seit zwanzig Jahren unterstützt sie die Organisation action medeor, die sich für Menschen in Afrika einsetzt, und ist auch vor Ort tätig. Diesen Teil ihres Lebens habe wenig mit der Glitzerwelt des roten Teppichs zu tun. Aber sie weiß, dass das eine das andere auch bedingt, denn ihre Prominenz wird bei den Hilfsaktionen gebraucht. "Showgeschäft ist auch super. Ohne Showgeschäft in der Form würde es mich auch gar nicht geben", befand der Fernsehstar unlängst im ‘Kölner Treff’. "Ich brauche auch ein Publikum. Im Laufe der Zeit habe ich festgestellt, dass es mir gut tut, wenn ich Dinge mache, die mir auch gefallen oder dir mir guttun und Dinge lasse, die mir nicht guttun", berichtete Anke Engelke.

Bild: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa