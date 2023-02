Allgemein | STAR NEWS

Misstrauische Anke Engelke: Wer sich mit ihr anfreunden will, hat es schwer

DE Deutsche Promis - Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Anke Engelke (57) ein Mensch ist, der Probleme damit hat, neue Menschen in sein Leben zu lassen? Die Komikerin und Moderatorin wirkt doch stets so offen, locker und aufgeschlossen.

"Das ist nicht fair"

Doch in einem neuen Podcast legte der TV-Star jetzt ein entsprechendes Geständnis ab. Gemeinsam mit Entertainer Riccardo Simonetti (30) bringt die Schauspielerin ‘Quality Time mit Anke und Riccardo’ heraus, seit Freitag (24. Februar) ist die erste Folge auf Spotify zu hören. Darin fragt Anke: "Warum könnten Menschen an mir interessiert sein, an einer Freundschaft mit mir?" Sie werde einfach sehr schnell misstrauisch. Doch hinzu kommt auch noch, dass sie mit Beruf und Familie bereits vollends ausgelastet ist. "Wenn jetzt noch neue Leute dazukommen, werde ich denen meine Zeit nicht so geben können, das ist nicht fair", gab Anke zu bedenken. "Das kennen vermutlich viele."

Wie Anke Engelke und Riccardo Simonetti zueinander fanden

Immerhin hatte Anke Engelke wohl kein Problem damit, Riccardo Simonetti für den neuen Podcast in ihr Leben zu lassen, nachdem sich beide im im letzten Jahr am Rande von 'Wer stiehlt mir die Show?' kennenlernten. "Wir waren gleich aneinander interessiert", so die Moderatorin. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur beschrieb ihr Podcast-Partner den "Tagebuch-Charakter" von ‘Quality Time': "Wir öffnen einander unser Herz. Wir öffnen aber auch die Türen zu unserer Branche und sprechen über ganz viele Dinge, die uns da passieren und die uns berühren." Insgesamt sind 16 Folgen des Podcasts mit Riccardo Simonetti und Anke Engelke geplant.

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images