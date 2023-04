Allgemein | STAR NEWS

Anke Engelke: „Ich bin einfach für mein Leben gern Mutter“

DE Deutsche Promis - Anke Engelke (57) packte in ihrem Podcast über ihre Ängste aus, dass ihr Traum, eine Familie zu gründen, ihrer Karriere schaden könnte. Zum Glück versiegten weder die Angebote noch ihr Wunsch, auf der Bühne zu stehen.

Anke Engelke träumte von einer Großfamilie

Schon als junge Frau war der Komikerin ('Ladykracher') klar, dass sie sich Kinder wünscht – "wenn es geht sechs. Ich wollte immer richtig viele Kinder. Hat nicht ganz hingehauen, aber ich hab ja einige", sagte die Mutter von drei Kindern in ihrem Podcast ‘Quality Time’ zu Riccardo Simonetti (30). Allerdings hatte sie zunächst Sorge, dass ihre Karriere darunter leiden könnte. Da war "die Angst davor, dass man die Freude an einem Beruf verliert, die Chance, diesen Beruf überhaupt weiter ausüben zu können", und natürlich die Sorge, keine Angebote mehr zu bekommen. Umso mehr warf sie sich auch hochschwanger in die Arbeit: "Als ich schwanger war während der 'Wochenshow', sah ich aus, als hätte ich einen Medizinball verschluckt. Ich war super-duper schwanger, ich hatte die größten Brüste der Welt. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht im 'Guinnessbuch der Rekorde' bin für meine Superhupen. Mein Gott, waren die groß!" Nach der Geburt ging es gleich weiter: "Ich hatte ganz große Angst, dass ich meinen Job verliere und dass die mich nicht wiederhaben wollen, wenn ich dann ein Kind habe. Deswegen habe ich zehn Tage nach der Geburt wieder gearbeitet, weil ich so einen Druck hatte."

Muttersein ist der wichtigste Job

Heute ist Anke Engelke froh, wie alles sich entwickelt hat: "Im Ideal ist man ein glücklicherer Mensch mit Kind – bei mir hat das jedes Mal geklappt", sagte die Komikerin, die ihre Kinder allein großzieht. "Und ich bin einfach für mein Leben gern Mutter. Und das kommt auch an erster Stelle, so schön ich meinen Beruf auch finde und die Privilegien, die ich dadurch habe. Aber Muttersein ist das Wichtigste für mich." Sie freut sich, dass sie sich nie zwischen Mutterschaft und Karriere entscheiden musste und rockt zusammen mit ihrem Kollegen und besten Kumpel Bastian Pastewka (51) mit ‘Shoo Shoo Shoo’ aus der aktuellen ‘LOL’-Staffel TikTok. Ihre Kinder möchte sie jedoch vor den Blicken der Öffentlichkeit beschützen: "Weil ich nicht möchte, dass meine Kinder mit meiner Berühmtheit umgehen müssen. Die haben sich meinen Beruf ja nicht ausgesucht", erklärte Anke Engelke gegenüber ‘Brigitte’.

Bild: Britta Pedersen/picture-alliance/Cover Images