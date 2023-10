Allgemein | STAR NEWS

Stolzer Papa: Drake veröffentlicht Debütsingle seines sechsjährigen Sohnes

DE Showbiz - Drake (36) platzt vor Stolz, denn sein kleiner Sohn versucht sich bereits als Rapper. Der Sänger ('Nonstop') erzieht Adonis (6) mit seiner Ex Sophie Brussaux. Wie viele Eltern fördert er das künstlerische Talent seines Nachwuchses.

Drake macht Werbung für Adonis

Nur hat der Kanadier andere Mittel und auch eine andere Plattform: Bei dem Superstar versammeln sich 116 Millionen Follower als potentielle Käufer*innen. Und Papa hat Beziehungen zu Produzenten und ein eigenes Studio . Das hört sich dann schon ganz anders an. Mit professioneller Hilfe sieht auch ein Musikvideo ganz anders aus. So konnte der Grammy-Gewinner am Sonntag (15. Oktober) voller Stolz schreiben: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Sohn... MY MAN FREESTYLE gibt es jetzt zu hören."

Adonis hat einen leichten Zerstörungswahn

Das Musikvideo zeigt Drake Junior beim Basketballspielen mit einer aufmunternden Ansprache an das Team, in der er sagt: "Wir müssen einfach härter arbeiten. Wir müssen besser werfen. Wir müssen besser spielen. Habt mehr Energie." Der Kleine sieht mit seinen blonden Locken wie ein kleiner Engel aus, aber im Text offenbart er doch einen leichten Zerstörungswahn. So rappt er: "Ich habe auf diesen Moment gewartet, ich bin im Auto gefahren und habe mein Auto zertrümmert, ich habe auf meinem iPad gespielt und habe mein iPad kaputt gemacht." Dann kehrt aber normaler Alltag ein: "Ich gehe nach Haus, um meinen Vater zu sehen, ich sage Hallo zu meinem Vater und muss mich umziehen, ich spiele Basketball." Adonis hat sich das zum Teil selbst ausgedacht, denn er wird neben dem Produzenten Lil Esso als Autor genannt. Ob der Song ein Superhit wird, muss man sehen, aber Drake ist da wie alle anderen stolzen Papas – er will halt zeigen, was sein Sohn so alles kann.

Bild: JOHN NACION/startraksphoto.com/Cover Images