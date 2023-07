Allgemein | STAR NEWS

Drake: Der Rapper macht einen Fan zur Schnecke

DE Showbiz - Drake (36) muss sich für seine Auftritte rüsten. Der Sänger wurde unlängst bei einem Konzert von einem Handy getroffen und nahm es augenscheinlich hin. Aber nun wurde der Star richtig sauer, als ein Fan bei seinem Konzert in Brooklyn meinte, ihm etwas vermeintlich Gutes zu tun.

Wer hat das Vape geworfen?

Obwohl im Barcleys Center ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass E-Zigaretten verboten sind, warf ein Anhänger eines der Vape-Geräte auf die Bühne. Das beglückte den Kanadier aber so gar nicht und er nahm sich den Übeltäter vor. In einem Clip schimpfte er “Hey... Wer hat das geworfen? Wer hat das Vape geworfen?" Da meldete sich natürlich niemand. Der Grammy-Gewinner wurde immer wütender. “Du nimmst das Leben nicht ernst, wenn du denkst, dass ich dieses Vape aufheben und mit dir im f**king Barclays Center dampfen werde.“

Drake redet sich in Rage

Drake redete sich dann richtig in Rage. “Du musst dein Leben wirklich überdenken, wenn du dieses verdammte Zitronen-Minz-Vape hier hoch wirfst und denkst, ich würde mit dir im Barclays Center dampfen." Dabei hatte er ja noch Glück, dass er nicht getroffen wurde, denn einiger seiner Kolleg*innen trugen Verletzungen auf der Bühne zu. Bebe Rexha wurde verletzt, als ihr ein Telefon ins Gesicht geschleudert wurde. Sie musste am Auge genäht werden. Aber Konzertteilnehmer*innen scheinen immer mehr Gefallen daran zu finden, etwas auf die Bühne zu werfen, ohne daran zu denken, was sie damit anrichten. Ob Drakes Schimpftirade jetzt Erfolg zeigt?

Bild: JOHN NACION/startraksphoto.com/Cover Images