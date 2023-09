Allgemein | STAR NEWS

Großzügige Geste von Drake: 50.000 Dollar für einen Fan

DE Showbiz - Drake (36) zeigte sich mal wieder von seiner großzügigen Seite. Der Sänger ('Take Care') trat am Wochenende (2./3. September) in Las Vegas auf, als er ein Schild eines Fans bemerkte. Dieser wollte die Aufmerksamkeit seines Idols erregen.

“Ich werde dir heute Abend 50.000 Dollar geben”

Und so hatte er geschrieben. "Ich habe mein Möbelgeld für Tickets für deine beiden Shows ausgegeben, OVO For Life." OVO ist das Plattenlabel des Superstars. In einem Video, das auf TikTok geteilt wurde, war der Chartstürmer zu sehen, wie er das Schild in der Menge bemerkte und dem Fan sagte, dass er ihm etwas zurückgeben wolle. "Mein Manager ist mein DJ... Weißt du was, Mann, dein Möbelgeld", konnte man ihn sagen hören. "Ich werde dir heute Abend 50.000 Dollar geben, weil ich dich liebe." Mit dieser großzügigen Geste wollte der Kanadier ein Beispiel setzen.

Drake will die Welt animieren, netter zu sein

Drake forderte dann die Zuschauer*innen auf, netter zu ihrer Umgebung zu sein. "Man weiß nie, was der nächste Mensch durchmacht", erklärte er dem Publikum. "Man weiß nie, was die Person vor einem, links, rechts oder hinter einem durchmacht. Deshalb möchte ich mir heute Abend in Las Vegas einen Moment Zeit nehmen. Und so wie ich es gerade getan habe, möchte ich, dass ihr euer Herz für einen Moment öffnet und euch jemandem zuwendet, den ihr nicht kennt, um ihm oder ihr etwas Liebe oder ein Kompliment zu machen. Ich möchte, dass ihr heute Abend jemandem in Las Vegas den Abend versüßt."

Die weiblichen Fans hätten seinen Abend sowieso schon versüßt. "Ich bin so froh, dass ich auf dieser Tour Single bin, denn so muss ich mich überhaupt nicht schuldig fühlen", befand er gegenüber der jubelnden Menge. "Stellt euch vor, ich wäre verheiratet oder so, und die Mädels würden mir jeden Abend ihre Ti**en aufdrängen. Wie würde ich nach Hause gehen und das allen erklären?" Dann machte Drake aber klar, dass sein Herz zu haben sei. "Ich bin so froh Single zu sein, aber ich bin schon bereit, mich zu verlieben."

Bild: Christoph Dernbach/picture-alliance/Cover Images