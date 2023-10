Allgemein | STAR NEWS

Der Gesundheit zuliebe: Drake nimmt sich eine Auszeit

DE Showbiz - Über mangelnden Fleiß ihres Idols können sich Fans von Drake (36) wahrlich nicht beklagen. Schon vier Alben hat der Rapper ('God's Plan') allein seit 2021 herausgebracht. Doch jetzt will er erst einmal tief durchatmen.

“Verrückte Probleme”

"Ich werde wohl erst mal eine Weile keine Musik mehr machen", verkündete der Kanadier in der Sendung 'Table For One' auf Sirius XM Sound 42. Sein neues Album 'All For The Dogs' soll jetzt erst einmal sein letztes sein. "Ich muss mich vor allem auf meine Gesundheit konzentrieren", verriet Drake. "Ich werde zu gegebener Zeit darüber sprechen. Es ist nichts Verrücktes, aber ich will, dass die Menschen ein gesundes Leben haben.” Der Musiker ging nicht weiter ins Detail, erklärte aber, dass seine gesundheitlichen Probleme nichts Neues seien. "Ich habe schon seit Jahren die verrücktesten Probleme mit meinem Magen."

Drake stellt sich selbst vornan

"Ich muss mich also erstmal auf meine Gesundheit konzentrieren, und ich muss es richtig machen", so Drake weiter. "Es gibt auch eine Menge andere Dinge, auf die ich mich gern konzentrieren würde. Ich werde also die Studiotür erst einmal für eine Weile von außen abschließen." Wie lange genau er sich zurückzuziehen gedenkt, ließ der Superstar offen, doch offenbar plant er eine ausgedehnte Schaffenspause, denn er sprach von "einem Jahr, vielleicht ein bisschen länger." In der Zwischenzeit können sich die Fans mit 'All For the Dogs' trösten, das Album erschien am Freitag (6. Oktober). Drakes aktuelle Tour geht am Montag zu Ende.

