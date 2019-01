Allgemein | STAR NEWS

Sophia Vegas: Wo bleibt der Babybauch?

Baby-Countdown bei Sophia Vegas (31) – doch etwas fehlt.

Kaum zu glauben, der TV-Star ist bereits im neunten Monat schwanger. Aber bei der werdenden Mutter einer Tochter sucht man vergebens nach dem Babybauch, der zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr zu übersehen sein dürfte.

Auf Instagram gab Sophia, die früher auf den Namen Wollersheim hörte, nun preis, manche Menschen würden nicht einmal erkennen, dass sie überhaupt in freudiger Erwartung sei.

"Jetzt bin ich genau neun Monate schwanger und unser Sonnenschein kann nun jeden Tag das Licht der Welt erblicken. Ich merke, dass ich nun echt unheimlich schnell müde bin und meine Energie definitiv durch zwei geteilt ist", teilt die 31-jährige Mama in spe ihren Fans mit.

Die obligatorischen Babybauch-Shootings bei werdenden Müttern könne sie sich jedoch wegen ihrer Mini-Kugel abschminken. "Teilweise registrieren noch nicht mal meine Mitmenschen, dass ich ein neun Monate altes Baby unter meinem Herzen trage", so die 31-Jährige weiter.

Neben fehlenden Babybauch-Bildern fürs Familien-Fotoalbum, gäbe es noch einen weiteren Nachteil an ihrer schmalen Taille: "Also, die Schwangerschaftskarte kann ich so gesehen nicht überall spielen, zum Beispiel um zu sitzen."

Dass man dem TV-Star nicht ansieht, dass er hochschwanger ist, hat einen Grund: Im Sommer 2017 ließ sich Sophia künstlich zwei Rippen entfernen. Ihr Lieblingsaccessoire, ein Korsett, das ihre Wespentaille betont, hat Sophia Vegas wegen ihrer Schwangerschaft aber zum Glück – wenn auch nur vorübergehend – abgelegt.

