Allgemein | STAR NEWS

Sophia Vegas in Sorge um ihre Tochter: “So viel Schmerz”

DE German Stars - Wer auf Instagram die Bilder von Sophia Vegas (33) anschaut, weiß ganz schnell, wo der Lebensmittelpunkt der Reality-Queen ('Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!') liegt: Ihre kleine Tochter Amanda ist ihre ständige Begleiterin.

Geburtstag im Kinderkrankenhaus

Doch jetzt macht der süße Fratz seinen Eltern so richtig Sorgen. Am Mittwochabend (2. September) postete Sophia ein Foto, auf welchem man ein Krankenhaus-Armband and ihrem Handgelenk sieht. Ihre Hand liegt schützend auf Amandas Wuschelhaar. Das Posten des Bildes sei ihr nicht leichtgefallen, schrieb die Ex von Bernd Wollersheim. "Entschieden habe ich mich aus einem sehr guten Grund dafür. Unsere geliebte Tochter hat seit drei Tagen hohes Fieber und so habe ich gestern meinen Geburtstag im Kinderkrankenhaus verbracht." An Geburtstagstorte war dabei wohl wirklich nicht zu denken.

Sophia Vegas ist nicht allein

"Wenn du auf bleibst um deinem Kind alle 20 Minuten kalte Wickel zu machen und du die Ungewissheit hast ob etwas nicht stimmt oder es etwas sehr gewöhnliches ist...genau das macht liebenden Müttern das Leben zur Hölle", erzählte Sophia weiter. "Das erste Mal in meinem Leben habe ich so viel Schmerz gefühlt dass es mich innerlich aufgefressen hat. Alles rutscht in die Kategorie nebensächlich." Sie fügte hinzu: "Ich wusste bis jetzt nicht wie lange man es schafft nicht auf Toilette zu gehen oder zu trinken."

Zum Glück hat Sophia eine starke Schulter zum Anlehnen. Die gehört ihrem Mann Daniel Charlier, einem amerikanischen Investment-Berater, der rund um die Uhr für seine seine Frau und seine Tochter da ist: "Ich bin so froh dass mein geliebter Mann mich in der Zeit so unterstützt und aufgemuntert. Ich bin so froh einen so unfassbar perfekten Menschen gefunden zu haben." Die Daumen für Sophia Vegas, Daniel und Amanda sind gedrückt, dass es bald wieder besser geht.