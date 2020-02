Allgemein | STAR NEWS

Diva-Gehabe bei ‘Promi Shopping Queen’: Sophia Vegas fährt Verkäuferin an

DE German Stars - Am Sonntagabend lief die Fashion-Show 'Promi Shopping Queen' mit einer sichtlich genervten Sophia Vegas (32) im Fernsehen. Diese kämpfte in der TV-Show gegen Influencerin Angelina Heger (27) und Sportlerin Sabrina Mockenhaupt (39) an. Die Aufgabe, die sich Guido Maria Kretschmer ausgedacht hatte, lautete: "Weiß ist heiß! Zeige, wie aufregend ein Outfit ganz in weiß sein kann!" - und das für 500 Euro.

Sophia Vegas zeigt sich von ihrer schlechten Seite

Schon im ersten Geschäft wurde schnell deutlich, dass Sophia gar nicht gut drauf war. "Ihr wisst ja schon, dass ich komme. Ich hab 500 Euro, nicht mehr. Also eigentlich bin ich jetzt schon pleite", machte sie der Verkäuferin klar.

Der Reality-TV-Star fand zwar schnell das perfekte Kleid, machte nun aber der Verkäuferin das Leben schwer. Das Kleid war bereits von 300 Euro auf 120 Euro heruntergesetzt, doch Sofia wollte nicht mehr als 90 Euro investieren. Auch beim Höschen und Bustier versuchte sie den Preis zu drücken - vergeblich.

Die Verkäuferin blieb bei den regulären Preisen und konnte Sofia die gewünschten Teile nicht günstiger verkaufen. Als sich die Angestellte auch bei einem mit Blumen verzierten Kopfschmuck im Wert von 80 Euro nicht beirren und herunterhandeln ließ, platzte Sofia plötzlich der Kragen. "Willst du mich vera****en", fuhr es auf der Blondine vor laufenden Kameras heraus.

Das Outfit kann nicht überzeugen

Auch die Erklärung der Verkäuferin, dass der Kopfschmuck handgemacht sei, konnte die Blondine nicht besänftigen. Ihr Begleiter und Ehemann Daniel entschuldigte seine sichtbar schlecht gelaunte Frau, die für die Show extra aus Los Angeles eingeflogen war, gegenüber dem Kameramann: "Ich denke, sie ist müde."

Mit ihrem Outfit konnte Sophia Vegas im Endeffekt auch nicht überzeugen und war am Ende das Schlusslicht, hinter Angelina Heger auf Platz zwei und Sabrina Mockenhaupt, die mit ihrem Look gewann.