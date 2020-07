Allgemein | STAR NEWS

Sophia Vegas: Warum sie sich aus dem Rampenlicht verabschiedete

DE German Stars - Reality-TV-Star Sophia Vegas (32) wurde als das kurvige Geschöpf an der Seite von Rotlichtkönig Bert Wollersheim berühmt. Immer neue Beauty-OPs und Skandälchen sorgten laufend für Schlagzeilen, doch damit ist jetzt Schluss.

Sophia Vegas erfindet sich neu

Fans und Follower vermissen Sophia und fragen auch auf Instagram nach, warum es so still geworden ist. Sophias ausführliche Antwort zeigt, dass sie nachdenklich geworden ist und ihre Vergangenheit mittlerweile kritisch sieht. Dafür ist sie um so glücklicher in der Gegenwart: "Ich bin einfach an einem Punkt in meinem Leben, wo ich nicht glücklicher sein könnte."

Ein wesentlicher Grund dafür ist ihr zweiter Ehemann, der Investmentbanker Daniel Charlier. Das Paar lebt zurückgezogen und hat es nicht nötig, dem Ruhm hinterherzulaufen. Grund Nummer zwei: ihre einjährige Tochter Amanda, um die sich jetzt alles dreht.

Angekommen im echten Leben

Kein Wunder, dass Sophia nicht mehr so viel Zeit für Instagram und Co. hat – sie spielt lieber mit ihrem Kind. Social Media hinterfragt sie hingegen kritisch: "Ich frage mich gerade nach dem eigentlichen Sinn auf Social media..denn die Bilder die gepostet werden ist meistens was die Leute zeigen möchten die Realität sieht evtl anders aus ? Also worauf sollte man sich konzentrieren... ein Student des Lebens zu sein oder stundenlang auf Profilen rumlungern und sehen was evtl noch nicht einmal der Realität entspricht ?! Gibt es überhaupt einen richtigen Sinn von Social Media ?!"

Gute Frage, Sophia, bis diese Frage geklärt ist, ist es sicher kein Fehler, das Leben mit Ehemann Daniel und Töchterchen Amanda ganz privat zu genießen.