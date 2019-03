Allgemein | STAR NEWS

Sophia Vegas im Abnehm-Wahn: “Die Ärzte haben gesagt, dass das echt krass ist”

Erst Anfang Februar durften Sophia Vegas (31) und Daniel Charlier ihre gemeinsame Tochter Amanda J. Charlier auf der Welt begrüßen. Seitdem hat der TV-Star den Babypfunden den Kampf angesagt – mit Erfolg. Doch Sophia will trotz ihrer Gewichtsabnahme mit einer strengen Diät weitermachen.

Fast zehn Kilo verloren

In ihrer Instagram-Story gibt die 31-Jährige preis: "Ich kann euch sagen, dass ich schon 20 Pfund verloren habe. Die Ärzte haben auch gesagt, dass das echt krass ist, dass ich schon so viel verloren habe." Umgerechnet ist Sophia also bereits um die neun Kilo leichter – eine beachtliche Gewichtsabnahme innerhalb weniger Wochen. Aber die frischgebackene Mutter will die Extreme noch weiter auf die Spitze treiben.

Gefährliche Extrem-Diät

Weiter erklärt die Blondine auf Social Media: "Auf jeden Fall werde ich jetzt an den nächsten 30 Pfund arbeiten. Und das Gute ist: In vier Wochen muss ich wieder zum Doc. Und bis dahin habe ich mir diese 30 Pfund vorgenommen." Über 13 Kilo innerhalb eines Monats? Es ist fraglich, wie gesund diese Gewichtsabnahme kurz nach einer Entbindung ist. Ob Sophia Vegas jemals einsieht, dass sie ihrem Körper nach der Schwangerschaft ruhig eine Pause gönnen darf?

