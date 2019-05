Allgemein | STAR NEWS

Sophia Vegas: Fans setzen sich für Nanny ein

Sophia Vegas (31) ist vor drei Monaten Mutter einer kleinen Tochter namens Amanda geworden. Viel Zeit konnte sie allerdings bislang nicht mit ihr verbringen, denn sie und ihr Freund mussten schon kurz nach der Niederkunft auf Reisen gehen, was Sophia zur Einstellung eines Kindermädchens genötigt hatte.

Nanny muss zum Arbeitsamt

Dieses Kindermädchen wurde nun aber entlassen, wie Sophia auf Instagram bekannt gab, indem sie ein paar Bilder ihrer kleinen Prinzessin im Body postete, auf dem ‘Zukünftige Chefin’ auf Englisch geschrieben steht. Die Fotos kommentierte die blonde Entertainerin mit "Stolze drei Monate alt und bereits der eigene Chef. Habe eben die Nanny gefeuert." Das hätten die Fans eigentlich positiv aufnehmen sollen, schließlich hatten sie sich in der Vergangenheit beschwert, dass Sophia zu wenig Zeit mit ihrem Baby verbringt und stattdessen auf ein Kindermädchen setzt. Doch man kann es eben nicht allen recht machen, und wie man macht, macht man es falsch. Die Fans bleiben unzufrieden.

Aufregung pur

So hagelt es Kritik an der Entlassung der Nanny. Eine Nutzerin glaubt auch noch nicht daran, dass Sophia ohne eine Hilfe klar kommen wird: "Es gibt viele Frauen, die sich ein Baby wünschen und selbst keins bekommen können ...Und dann gibt es Frauen wie Sophia Vegas! Dafür, dass die Kleine angeblich ein Wunschkind ist, kümmert die sich so gut wie gar nicht um ihr Baby! Die Kleine weint? Oh Gott! Schnell die Nanny rufen! Die Windel ist voll? Die Nanny muss natürlich wickeln! Schmusezeit mit diesem kleinen Engel? Wird nur so lange gemacht, bis die Fotos gemacht sind!" Eine weitere schloss sich dem an und nahm die Nanny in Schutz, die sich in den letzten Monaten um die kleine Amanda gekümmert hat: "Ich hoffe, es ist nur ein Scherz, weil es gut zum Bild passt und die Nanny wurde nicht wirklich gefeuert. In seiner Story sieht man, dass die beiden in Russland sind. Die Nanny ist wahrscheinlich die einzige konstante Bezugsperson für Amanda und es wäre schlimm, wenn die jetzt auch noch ausgewechselt würde." Sophia Vegas hat sich dazu noch nicht geäußert.

