Sophia Vegas: Babyname verraten

Sophia Vegas (31) verrät die potentiellen Namen für ihr erstes Kind.

Sie befindet sich bereits im siebten Monat und kann es kaum erwarten ihr erstes Baby endlich in den Armen zu halten. Aber wie begrüßt man ein Kind, das noch keinen Namen hat? Um diesem Problem aus dem Weg zu gehen, wie viele Eltern auf der Welt auch, macht sich Sophia Vegas bereits jetzt Gedanken um potentielle Mädchennamen. Denn seit November 2018 wissen Sophia und ihr Liebster, Daniel Charlier, dass sie bald stolze Eltern einer Tochter werden. Im Interview mit 'Vip.de' in New York hat sie jetzt ihre Favoriten verraten: "Amanda, Emilie und Ariana finde ich sehr schön."

Für welchen der drei Namen sie sich entscheiden wird, das weiß Vegas offenbar aber selbst noch nicht. Fest steht allerdings, dass die Kleine einen Zwischennamen erhalten wird - den ihrer US-amerikanischen Großmutter. "Sie will, dass das Baby ihren Namen trägt, als Zweitnamen. Jacqueline", erklärt Sophia und fügt lachend hinzu, dass ihre Schwiegermutter in spe für diese Wunscherfüllung allerdings besonders nett zu ihr sein müsse.

Seit August 2018 wissen alle Fans von Bert Wollersheims (67) Exfrau, dass sie zum ersten Mal ein Kind erwartet. Während ihrer Teilnahme bei 'Promi Big Brother' gab die Blondine offiziell und live im Fernsehen bekannt, schwanger zu sein. In wenigen Monaten dürfen Sophia Vegas und ihr Schatz Daniel Charlier ihre Tochter dann zum ersten Mal in den Armen halten.

Welchen Namen die beiden ihrem Sprössling dann geben werden, erfahren wir sicher schon wenige Stunden oder Tage nach der Geburt - wir sind gespannt.

