So feiert Florian Silbereisen Weihnachten

DE German Stars - Für Florian Silbereisen (38) steht Weihnachten ganz im Zeichen der Familie: Gemeinsam mit seiner Mutter Helga, seinem Vater Franz, seinen vier älteren Geschwistern sowie ihren Partnern und seinen Nichten und Neffen feiert der Sänger das Weihnachtsfest im Kreise seiner Liebsten in Niederbayern. "Weihnachten feiere ich wie immer mit der ganzen großen Familie in der Heimat", verrät Florian im 'Bunte'-Interview.

Florian Fischer träumt von einer eigenen Familie

Bis zu seiner Trennung von Helene Fischer (35) im Jahr 2018 war die Sängerin auch ein Teil der Familie. Jetzt feiert Florian aber ohne Partnerin das Weihnachtsfest. Doch sein Single-Status hat nichts an seinem Wunsch geändert, eines Tages selbst Kinder zu haben. "Ich hatte immer den Wunsch, einmal eine Familie zu gründen. Daran hat sich im letzten Jahr nichts geändert. Alles hat im Leben seinen Sinn. Deshalb lasse ich mich leiten. Und wenn Gott will, wird es irgendwann so sein", so der Musiker.

Helene bleibt ein Teil seines Lebens

Florian und Helene verstehen sich auch nach der Trennung gut und sind Freunde geblieben. "Wir sind zusammen erwachsen geworden. Das verbindet so sehr, dass man doch diese Verbindung nicht aufgeben will, nur weil die Liebe geht. Helene war zehn Jahre lang meine engste Vertraute. Sie wird immer ein Teil meines Lebens bleiben", erklärt der neue 'Traumschiff'-Kapitän.

Doch auch wenn sich Florian Silbereisen eine Familie wünscht, ist er derzeit auch als Single ein glücklicher Mensch und sein Lebensgefühl sei "einfach nur großartig." Beste Voraussetzungen für ein rundum schönes Weihnachtsfest!