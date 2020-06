Allgemein | STAR NEWS

Sharon Stone: Dem Tod nur knapp von der Schippe gesprungen

DE Showbiz - Sharon Stone (62) wollte eigentlich nur ihre Wäsche bügeln, als das Unglaubliche passierte und sie in ihrer eigenen Küche vom Blitz getroffen wurde. Doch wie konnte das passieren? Die Schauspielerin ('Basic Instinct') scheint es dem Sensenmann angetan zu haben, schließlich hatte sie 2001 auch nur knapp einen Schlaganfall überlebt.

Ein Brunnen ist nicht ungefährlich

Kürzlich musste sie erneut ins Krankenhaus eingeliefert werden, wie sie sich im Gespräch mit dem Moderator Brett Goldstein in dessen Podcast 'Films To Be Buried With' erinnerte. Sharon wollte einfach nur ihr Bügeleisen mit Wasser aus dem hauseigenen Brunnen füllen, als ein Blitz durch ihren Körper fuhr: "Ich habe das Bügeleisen mit Wasser gefüllt. Ich hatte eine Hand auf dem Hahn, eine Hand am Bügeleisen. Der Brunnen wurde dann vom Blitz getroffen und der Blitz kam direkt durch das Wasser. Ich wurde erfasst und einmal durch die Küche gewirbelt, bis ich am Kühlschrank gelandet bin."

Ein Schlag und Sharon Stone ist wieder wach

Sharon war bewusstlos und wachte erst wieder auf, als ihre Mutter in die Küche kam und ihr ins Gesicht schlug: "Meine Mutter stand da nur und pfefferte mir eine, um mich wieder zu Bewusstsein zu bringen. Ich war in einem ganz anderen Zustand." Als sie anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde, stellte sich mittels eines Elektrokardiogramms heraus, dass Elektrizität durch ihren ganzen Körper lief. Über einen Zeitraum von zehn Tagen musste sie sich regelmäßig einem EKG unterziehen. Immerhin hat Sharon Stone es überlebt.