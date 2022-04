Allgemein | STAR NEWS

Schwangere Jenny Frankhauser: Damit hat sie es gar nicht eilig

DE Deutsche Promis - Realitystar Jenny Frankhauser (29) ist überglücklich, schwanger zu sein. Fragen nach Hochzeiten findet sie deshalb auch nicht so wichtig.

"Antrag kommt, wann er kommt"

Denn natürlich denken nun einige, dass ihr Liebster Steffen König nun die Frage aller Fragen stellen sollte, damit das Kind in "geordneten Verhältnissen" aufwächst. Aber das ist für die künftige Mama zweitrangig, wie sie 'Gala' erzählte: "Ich persönlich muss nicht verheiratet sein, um ein Baby zu bekommen. Ich mache ihm da keinen unnötigen Druck. Der Antrag kommt dann, wenn er kommt." Schließlich sei da keine Eile nötig. "Wir haben unser ganzes, gemeinsames Leben jetzt vor uns. Wann er da die Frage der Fragen stellt, ist zweitrangig. Wir haben alle Zeit der Welt. Wenn es soweit ist, freue ich mich, denn er ist wirklich die Liebe meines Lebens." Jetzt heißt es auch erstmal, die Schwangerschaft gut zu überstehen.

Jenny Frankhauser ging es nicht gut

Die ersten Wochen waren jedenfalls kein Kinderspiel: "In der siebten bis neunten Woche ging es mir sehr, sehr schlecht", offenbarte Jenny Frankhauser gegenüber 'Bild'. "Ich lag nur im Bett und konnte vor Übelkeit nichts mehr machen. Das war echt nicht ohne! Ich dachte, ich schaffe das niemals, wenn das noch neun Monate lang so geht." Aber zum Glück legte sich die Übelkeit ganz schnell wieder und die werdende Mama kann jetzt das Leben wieder genießen.

Was sicher ist - die Geburt soll eine Kaiserschnittgeburt werden, denn Jenny Frankhauser fürchtet Komplikationen bei einer natürlichen Geburt und möchte dem vorgreifen. Wenn dann das Baby auf der Welt ist, braucht sich die junge Mutter auch nicht zu fürchten, wenn sie mal etwas nicht weiß. Schwester Daniela Katzenberger kann helfen und da ist ja noch Iris Klein: "Wenn das Baby da ist, werden bestimmt viele Fragen offen sein und meine Mutter ist da immer mein Telefonjoker!" Mit so einer Expertinnenrunde kann Jenny Frankhauser beruhigt in die Zukunft sehen.

