Schöne Bescherung: Ariana Grande bringt Konzertfilm heraus

DE Showbiz - Ariana Grande (27) sitzt, wie die meisten anderen Menschen auf dieser Welt auch, zuhause, hält sich trotz Pandemie aber beschäftigt. So hat sie an einem Deal mit dem Streaming-Giganten Netflix gewerkelt und wird in weniger als zwei Wochen einen Konzertfilm herausbringen.

Entschuldigung, ich liebe dich

Als Ariana noch die Konzerthallen dieser Welt füllen durfte, begeisterte sie ihre Fans mit ihrer 'Sweetener'-Welttournee. Die ist natürlich schon lange vorbei, doch ihre Bewunderer können noch länger etwas davon haben. Die Auftritte wurden nämlich für einen Konzertfilm gedreht, der unter dem Titel 'Excuse Me, I Love You' am 21. Dezember auf Netflix zum Streamen zur Verfügung stehen wird. In dem Film trällert Ariana unter anderem ihre Hits wie '7 Rings', 'No Tears Left to Cry', 'God is a Woman' und 'Side to Side'.

Ariana Grande hat einen Liebesbrief geschrieben

Die frohe Botschaft verkündete Ariana Grande höchstselbst auf – wo auch sonst – Instagram: "21. Dezember, ein Jahr, nach dem die Tournee zu Ende gegangen ist. Jetzt kommt die Sweetener Welttournee zu euch nach Hause. Ich veröffentliche den Film als Liebesbrief an euch, um das zu feiern, was wir in den vergangenen Jahren zusammen erlebt haben. Ich weiß, dass dieses Projekt nur einen Teil dieser einen Tournee abbildet (von den ganzen anderen hunderten Shows, die wir in den vergangenen sechs oder sieben Jahren zusammen erlebt haben), aber ich wollte euch trotzdem danken, dass ihr mir in diesem Leben schon mehr gezeigt habt, als ich mir je hätte erträumen können." Und so wurden zu Weihnachten 2020 vielleicht nicht alle Menschen glücklich gemacht, zumindest aber die Fans von Ariana Grande.