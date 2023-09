Allgemein | STAR NEWS

Nach nur zwei Jahren Ehe: Ariana Grande und ihr Mann reichen die Scheidung ein

DE Showbiz - Vor zwei Monaten gaben Ariana Grande (30) und ihr Mann Dalton Gomez (28) ihre Trennung bekannt. Jetzt haben beide die Scheidung beantragt. Die Sängerin soll ihre Papiere zuerst eingereicht haben.

“Unüberbrückbare Differenzen”

Darin ist von "unüberbrückbaren Differenzen" die Rede. Ihr Mann hat wohl unmittelbar danach ebenfalls einen entsprechenden Antrag eingereicht. Nach Bekanntwerden der Trennung im Juli hatte ein Insider mit 'People' gesprochen und versichert, die beiden wollten sich "Zeit nehmen, langsam die Details ihrer Vereinbarung im Privaten auszuarbeiten." Dabei soll es kein böses Blut gegeben haben. "Sie gehen sehr fürsorglich und respektvoll miteinander um, bei jedem Schritt in diesem Ablauf." Sowohl Ariana als auch Dalton hätten die Ehe bereits hinter sich gelassen.

Ariana Grande ist frisch verliebt

Ariana Grande und ihr Mann hätten dabei "Güte und Geduld" miteinander an den Tag gelegt. Laut dem Promiportal 'TMZ' steht als offizielles Trennungsdatum der 20. Februar 2023 in den Papieren — das Paar war also schon eine ganze Weile getrennt, bevor die Öffentlichkeit überhaupt davon erfuhr. Ariana und Dalton kamen im Januar 2020 zusammen, im Dezember verkündeten sie ihre Verlobung, im Mai 2021 folgte die Hochzeit.

Die Sängerin hat sich bereits umorientiert, ist jetzt mit ihrem Co-Star aus dem Musical 'Wicked', Ethan Slater zusammen. Der reichte im Juli die Scheidung von seiner Frau ein, mit der er seit 2018 verheiratet war und ein Kind hat. Der Film, in dem Ariana Grande als gute Hexe Glinda zu sehen ist, kommt 2024 in die Kinos.

