Ariana Grandes Beauty-Geständnis: Warum die Sängerin in Tränen ausbrach

DE Showbiz - Ariana Grande (30) kann ihr wahres Ich heutzutage ohne große Probleme annehmen. Doch das war nicht immer so, wie die Sängerin einem Video gestand, welches sie für 'Vogue' in Rahmen der Reihe 'Beauty Secrets' drehte.

"Ich hatte nicht erwartet, so emotional zu werden…"

Künstliche Schönheits-Optimierer wie Botox und Filler waren früher ständige Begleiter der Musikerin. "Ich hatte im Laufe der Jahre tonnenweise Lipfiller und Botox", so die Amerikanerin. Doch 2018 habe sie schließlich damit aufgehört. Der Grund, warum sie überhaupt das Gefühl hatte, nachhelfen zu müssen: "Ich hatte das Gefühl, ich musste mich verstecken", verriet Ariana, deren Augen sich dann mit Tränen füllten. Sie entschuldigte sich und fügte hinzu: "Ich hatte nicht erwartet, so emotional zu werden…Schönheit hatte für mich lange Zeit etwas damit zu tun, dass ich mich versteckte."

Ariana Grande hofft auf viele Lachfalten

Mittlerweile kann Ariana Grande zu sich selbst stehen. "Jetzt geht es nicht mehr (ums Verstecken), denn ich habe mit den Fillern und Botox aufgehört." Dass sie nie wieder versuchen wird, ihr Äußeres zu optimieren, will die Sängerin indes nicht ausschließen. "Vielleicht fange ich eines Tages wieder damit an, das weiß ich aber nicht. Jeder so wie er mag, was immer es braucht, damit wir uns schön fühlen, das unterstütze ich." Für sie kommt es erst einmal nicht mehr infrage: "Ich will meine hart verdienten Tränen- und Lachfalten sehen. Ich hoffe, dass meine Lachfalten tiefer und tiefer werden und ich immer mehr lache, denn ich denke, das Altern kann etwas wunderschönes sein." Und wie sieht es mit Lifting aus? "Ob ich in zehn Jahren ein Facelifting machen lasse? Das kann gut sein!" lachte Ariana Grande.

Bild: Startraksphoto.com