Ariana Grande: 1,25 Millionen Dollar – und der Mann ist weg

DE Showbiz - Ariana Grande (30) macht es vor, wie schnell und einfach Scheidungen sein können. Die Sängerin ('Thank U, Next') hatte zusammen mit ihrem baldigen Ex-Mann Dalton Gomez (28) im September die Scheidung eingereicht.

Großzügiger Scheck

Während andere Promi-Paare sich endlos über Unterhaltszahlungen und Sorgerecht streiten, läuft es bei dem baldigen Ex-Paar zivilisierter ab. Zum einen gibt es keine Kinder, um die man einen erbitterten Streit führen muss. Und die Musikerin hatte schon vorgesorgt – ein Ehevertrag hatte alles klar geregelt, wer was bekommt. Und so kann 'The Blast' berichten, dass die Amerikanerin ihrem Ex noch vor der eigentlichen Scheidung einen Scheck von 1,25 Millionen Dollar (umgerechnet 1,18 Millionen Euro) überreichte. Hinzu kommt noch der Erlös aus dem Verkauf des gemeinsamen Hauses in Los Angeles. Die Künstlerin wird zudem alle Anwaltskosten übernehmen. Dafür steht dem Immobilienmakler aber kein Unterhalt zu.

Ariana Grande und Dalton Gomez sind seit dem 20. Februar getrennt

Aus den Scheidungsunterlagen geht auch hervor, dass Ariana Grande und Dalton Gomez seit dem 20. Februar nicht mehr zusammen snd. Das Paar begann seine Beziehung im Januar 2020 und heiratete im Mai 2021 bei einer intimen Feier im kalifornischen Montecito. Der Himmel hing voller Geigen, bis er dann eben nicht mehr hing. Aber die beiden haben es geschafft, freundschaftlich auseinander zu gehen, wie ein Insider der 'Daily Mail' steckte. "Ariana und Dalton haben nichts als Respekt füreinander. Sie sind immer noch Freunde und wollen das auch in Zukunft bleiben. Niemand hatte eine Affäre und es gibt keinen Groll zwischen den beiden, die Ehe hat einfach nicht funktioniert. Solche Dinge passieren." Und wenn man den Klatschblättern glauben darf, haben beide auch schon wieder andere Partner*innen gefunden. Während Dalton Gomez die Schauspielerin Maika Monroe knutsche, soll Adriana Granda schon längst mit ihrem 'Wicked'-Kollegen Ethan Slater zusammenleben.

