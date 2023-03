Allgemein | STAR NEWS

Schockmoment für Bill Kaulitz: „Das habe ich noch nie, nie, nie gehabt!“

DE Deutsche Promis - Selbst diejenigen, die den Nachrichten um den Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz (33) nicht rund um die Uhr folgen, wissen, wie wichtig dem Musiker Mode und coole Outfits sind.

"Bauch einziehen und schnell zu die Hose"

Daher erstaunt sein Geständnis in der neuen Folge von 'Kaulitz Hills — Senf aus Hollywood' umso mehr. Im Podcast, den er gemeinsam mit Zwillingsbruder Tom betreibt, erzählte Billy, dass er in letzter Zeit modische Probleme habe. Es würde ständig zwicken, so der Star, wenn er versuche, sich in neue Designer-Klamotten zu zwängen. Ein ganz neues Gefühl: "Ich passe normalerweise immer in alle Sample-Größen von allen Marken…Jetzt gab es auch schon mal Monate, wo ich sage: Bauch einziehen und schnell zu die Hose."

Bill Kaulitz steht vor einem Rätsel

Bill Kaulitz ist betrübt: "Das habe ich noch nie nie nie gehabt!" Normalerweise würde er immer denken "Wunderbar, super!" wenn er ein neues Kleidungsstück ausprobiert, doch damit sei jetzt scheinbar Schluss. "Ich habe was bestellt und hatte was an von Jean Paul Gaultier. Das habe ich zubekommen, aber habe in den Spiegel geguckt und dachte: Das kann ich nicht machen! Das geht nicht!"

Trost findet Billy bei seinen Fans, die ihm und seinem Bruder auch während der Tragödie um die Hunde im Hause von Bill und Tom Kaulitz und Toms Frau Heidi Klum zahlreich zur Seite standen mit guten Wünschen auf Instagram. Alle drei Vierbeiner waren kurz hintereinander verstorben — eine Autopsie steht noch aus. "Ich weiß noch nicht, wie detailliert ich das alles dann teilen werde", so Bill Kaulitz, der sich bei seinen Fans ausgiebig bedankte.

Bild: Faye's Vision/Cover Images