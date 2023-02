Allgemein | STAR NEWS

Schlaflos auf Mallorca: Nicht nur die Dschungelcamp-Dramen halten Jenny Frankhauser wach

DE Deutsche Promis - Jenny Frankhauser (30) sehnt sich nach Ruhe, aber darauf gibt es gerade keine Aussicht: Ihre Familie macht eine Schlagzeile nach der anderen und zuhause macht Familienzuwachs Damian, der im September 2022 auf die Welt kam, die Nacht zum Tag.

Jenny Frankhauser leidet unter Schlafentzug

Das Dschungelcamp-Finale hatte sie sich bei Mama Iris (55) auf Mallorca angeschaut, wo sich auch ihre Schwester Daniela Katzenberger mit Tochter Sophia (7) eingefunden hatten. Aber Jenny hatte andere Sorgen als das Finale, denn kurz vor Mitternacht meldete sie sich verzweifelt auf Instagram zu Wort: "Ich hab‘ aufgegeben. Zwei Stunden hab‘ ich es versucht. Er will wach sein. Er will jetzt spielen", stöhnte sie. "Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr." Alle ein, zwei Stunden wird der Kleine nachts oft wach, und sie sehnt den Tag herbei, an dem Damian endlich einmal durchschläft, denn ihre Nerven liegen einfach blank. Dabei ging es so gut los – im Oktober schwärmte Jenny nach der Entbindung gegenüber 'Bild': "Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht so schön vorgestellt. Es war wirklich alles perfekt und der Kleine kam putzmunter und ohne Komplikationen auf die Welt." So einfach die Geburt verlief, so stressig wurde es danach. Kein Wunder, dass Jenny und ihr Freund Steffen König (31) mit weiterem Nachwuchs lieber noch etwas warten wollen: "Damian ist das Beste, was uns passieren konnte und ein echter Sonnenschein. ... Selbstverständlich wünschen wir uns noch ein zweites Baby, aber das hat noch Zeit", lautete ihre Antwort auf die Frage eines Followers.

Großfamilie im Krisenmodus

Übernächtigt, wie Jenny Frankhauser derzeit durchs Leben geht, wird sie die Enttäuschung von Lucas Cordalis über die verpasste Dschungelkönigskrone womöglich eher peripher tangieren. Jennys Schwager hatte so gehofft, wie sein Vater Costa Cordalis (†75) und seine Schwägerin zum Sieger von 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' gekürt zu werden. Der Schlagersänger hatte sich 2004 die Krone geholt, Jenny gewann vor fünf Jahren . Doch Cordalis Junior erwies sich als weniger populär als erhofft, sowohl im Camp als auch bei den Zuschauer*innen. Daniela Katzenberger wird ihrem Mann Lucas jetzt sicher Trost spenden. Den braucht auch Jennys Mama Iris Klein, denn die Gerüchte um eine Affäre, die ihr Mann Peter (63) Down Under gehabt haben soll, reißen nicht ab. Und auch Iris hat ihre Ehe wohl inzwischen abgeschrieben: "Ich habe mein Vertrauen verloren, ihn viel zu oft beim Lügen erwischt", erklärte sie gegenüber RTL. "Peter schrieb seit einem Jahr immer heimlich auf der Toilette. Ich wusste nie, mit wem! Er zuckte immer zusammen und legte das Handy schnell weg, wenn ich in den Raum kam." Auf Ruhe und Frieden wird Jenny Frankhauser, die die Dramen hautnah miterlebt, während Klein-Damian sie wachhält, wohl noch länger warten müssen.

