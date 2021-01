Allgemein | STAR NEWS

Schelte für Reese Witherspoon: Warum holt sie ihre Hunde nicht aus einem Tierheim?

DE Showbiz - Reese Witherspoon (44) hat Ärger mit PETA. Denn obwohl ihre Tierliebe löblich ist, hat die Tierschutzvereinigung jetzt angeprangert, dass sie immer wieder öffentlich ihr Faible für Rassehunde zur Schau stellt. In den letzten zwei Monaten soll die Schauspielerin zwei Welpen beim Züchter gekauft haben.

Reese Witherspoon präsentiert ihre Bulldoggen

Hätte sie nicht Hunde aus einem Tierheim adoptieren können, fragte PETA in einem öffentlichen Brief. Die trendigen französischen Bulldoggen, mit denen Reese sich am Pool schmusend auf Instagram zeigte, sind gerade nach mehreren Lockdowns besonders teuer, weil immer mehr Menschen plötzlich meinen, einen Hund haben zu wollen. Um bei dem Hollywoodstar und allen anderen, die daran vorbeikommen, endlich das Bewusstsein für die vielen Hunde ohne Zuhause zu schärfen, die in Tierheimen sitzen, lässt PETA eine mobile Werbetafel durch Reeses Heimatstadt Nashville fahren. Darauf sieht man einen süßen Welpen, der durch einen Zaun späht, daneben die Worte: "Liebe Reese, hör auf, Hunde zu kaufen. Alles Liebe, Max, der Tierheimhund."

PETA erinnert Promis an ihre Vorbildfunktion

In den USA warten 70 Millionen Hunde und Katzen in Tierheimen auf liebevolle Besitzer und ein neues Zuhause. Züchter verschärfen diese Krise, indem sie immer mehr Tiere produzieren, mit denen oft ebenfalls gezüchtet wird, sodass am Ende Tiere auf der Straße oder in Tierheimen landen.

"Jedes Mal, wenn jemand einen Welpen von einem Züchter kauft, verliert ein Hund in einem Tierheim die Chance, ein neues Zuhause zu finden", sagte Daphna Nachminovitch, Vice President bei PETA und zuständig für die Nachforschung in Fällen von Tiermisshandlungen, in einer Erklärung. "PETA bittet Prominente wie Reese Witherspoon, ihren erheblichen Einfluss zu nutzen, indem sie Hunden aus Tierheimen ihr Herz schenken, die selbst so viel Liebe zu geben haben, statt eine Branche anzukurbeln, die das Leiden und die Heimatlosigkeit von Tieren immer weiter verstärkt."

Vielleicht findet sich ja noch ein weiteres Plätzchen in Reese Witherspoons Haus und Herz, dieses Mal für einen Hund aus dem Tierheim.