Allgemein | STAR NEWS

Endlich wieder Zeit für sich: Warum Reese Witherspoon ein Tänzchen wagt

DE Showbiz - Dieses Gefühl können Millionen Eltern weltweit sicher nachvollziehen: Am Mittwoch (25. August) postete Reese Witherspoon (45) ein Video auf Instagram, welches sie ausgelassen tanzend in einem knallgelben Onesie in ihrer Küche zeigte.

Endlich wieder in der Schule

Der Grund: Ihre Kinder sind nach langen Wochen der Sommerferien endlich wieder tagsüber beschäftigt. "Wenn die Kids zurück in die Schule gehen und du das Haus ganz für dich allein hast", schrieb die Schauspielerin ('Big Little Lies') zu ihrem Clip. Der Star ist dreifache Mutter, die Kinder aus der Ehe mit Ryan Phillippe (46) sind 21 und 17, zudem erzieht sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Jim Toth den mittlerweile achtjährigen Tennessee.

Reese Witherspoon liebt ihre Kids

Dabei hat der Superstar durchaus ein gutes Verhältnis zu seinem Nachwuchs. Im Gespräch mit dem Magazine 'Interview' erklärte Reese vor einigen Monaten, dass sie manchmal zu Tränen gerührt ist, wenn sie daran denkt, wie gut sie sich mit ihren Kids versteht. "Ich möchte einfach heulen angesichts der Vorstellung, eine lang dauernde Beziehung zu erwachsenen Kindern zu pflegen", so die Schauspielerin und Produzentin.

Sie hätte das so nie erwartet, und die Älteren würden ihr helfen, sich im Leben zurechtzufinden: "Ich bin so dankbar, dass diese kleinen Menschen in meinem Leben sind. Erwachsene Menschen. Ich habe zwei erwachsene Kinder, es ist einfach verrückt", sinnierte eine nachdenkliche Reese Witherspoon.