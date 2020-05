Allgemein | STAR NEWS

Reese Witherspoon: Manchmal wird ihr alles zuviel

DE Showbiz - Der Job auf der einen Seite, die Kinder auf der anderen – wie viele andere Frauen kriegt Reese Witherspoon (44) gelegentlich die Krise und möchte sich einfach nur die Decke über den Kopf ziehen. Die Oscar-Preisträgerin ('Walk the Line') hat als Schauspielerin, Produzentin und Gründerin der Medienfirma Hello Sunshine Erfolg und zweifellos viel zu tun, und dann hat sie auch noch drei Kinder.

Reese Witherspoon spürt den Druck

Statt immer nur ein tapferes Gesicht zu machen und so zu tun, als sei das nur ein Klacks, gab sie jetzt offen zu, dass sie gelegentlich in die Knie geht, wenn zu viel von ihr verlangt wird: "Ich liege dann auf dem Boden und heule oder sitze weinend im Auto", verriet sie in der Show 'CBS This Morning on Sunday'. "Manchmal überwältigt es mich einfach."

Voller Einsatz für eine fairere Welt

Trotzdem bleibt sie weiter am Ball mit ihrem Vorhaben, in Hollywood einiges zum Besseren zu verändern mit ihrer Arbeit vor und hinter der Kamera: "Ich möchte wirklich etwas bewegen. Ich sehe die jungen Frauen in unserer Branche und ich wünsche mir bessere Erfahrungen für sie… Ich möchte, dass sie eine schöne Vorstellung von der Zukunft haben. Ich arbeite hart dafür und ich setze auf mich selbst. Ich bin mein eigenes Lotterielos. So denke ich immer. Wenn kein anderer auftaucht, ich weiß, ich werde da sein und ich weiß, ich werde die Arbeit erledigen."

Reese Witherspoon hat sich viel vorgenommen und hat offenbar die Kraft, einiges zu bewegen. Viel Erfolg dabei!