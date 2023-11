Allgemein | STAR NEWS

Reese Witherspoon redet Klartext: Datet sie wirklich diesen Hollywood-Superstar?

DE Showbiz - Dieses Gerücht um eine angeblich blühende Liebe unter zwei Hollywood-Superstars verbreitete sich wie ein Lauffeuer: Läuft da etwa was zwischen Reese Witherspoon (47, 'Natürlich blond') und Kevin Costner (68, 'Yellowstone')? Losgetreten hatte den Liebes-Tratsch ein "Insider", der dem australischen Magazin 'New Idea' die heiße Neuigkeit gesteckt hatte.

“Niemand ist überrascht”

"Kevin hatte auf Reese ein Auge geworfen, seit sie ihren Oscar gewann", plauderte der Unbekannte aus. "Aber er hatte nicht damit gerechnet, sie so verdammt charmant zu finden. Sie rufen einander an und schicken sich Textnachrichten mit der Ausrede, auf der Suche nach dem perfekten Script zu sein, aber jetzt machen sie es fast täglich. Niemand ist überrascht, dass es zwischen Kevin und Reese gefunkt hat, sie sind extrem kompatibel." Kaum war die Nachricht draußen, ächzte Social Media unter den vielen Diskussionsbeiträgen und Spekulationen. Sogar Umfragen gingen live: Konnte es wirklich stimmen, dass die beiden mehr teilten als nur die Liebe zu Schauspiel und Filmemacherei?

Reese Witherspoon schaltet Sprecher ein

Jetzt schaltete Reese Witherspoon, die mehr als 20 Jahre jünger ist als Kevin Costner, ihre Agentur ein und ließ diese ein eindeutiges Dementi verfassen. "Diese Geschichte ist komplett aus der Luft gegriffen und nicht wahr", hieß es kurz und knapp gegenüber 'Page Six'. Schade eigentlich, denn es hätte so gut gepasst: Die Schauspielerin hatte im März nach 11 Jahren Ehe die Trennung von ihrem Mann Jim Toth bekannt gegeben, während Kevin Costners Frau Christine Baumgartner am 1. Mai völlig überraschend die Scheidung eingereicht hatte. Der Star war davon angeblich komplett überrumpelt worden, es folgte ein kurzer aber intensiver Rosenkrieg. Jetzt wissen wir: Wer auch immer Kevin Costner zurzeit tröstet, Reese Witherspoon ist es nicht.

