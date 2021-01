Allgemein | STAR NEWS

Rekord für Drake: 50 Milliarden Mal Spotify

DE Showbiz - Drake ist Milliardär, wenn auch nicht in Dollars. Der 34-jährige Rapper ('Laugh Now, Cry Later') ist der erste Künstler, der die 50-Milliarden-Marke auf Spotify geknackt hat. Niemand wird so häufig gestreamt wie er.

6,5 Mal Drake

Die für ihn frohe Botschaft stammte zunächst von Drake selbst, der den Meilenstein am Wochenende in seinen Instagram Stories schon vor der offiziellen Bekanntgabe durch den Streaming-Riesen verkündet hatte. Mittlerweile haben die Bosse bei Spotify gegenüber 'Variety' bestätigt, dass der Kanadier bei ihnen über 50 Milliarden Mal gestreamt wurde. Das hat kein Musiker vor ihm geschafft. Zum Vergleich: Zurzeit leben 7,674 Milliarden Menschen auf der Erde — im Schnitt hat also jeder Erdenbürger 6,5 Drake-Songs abgespielt.

Der Plan geht auf

Überraschend kommt dieser Rekord für Fans und Beobachter indes nicht. Allein Drakes Track 'God's Plan' wurde fast 1,7 Milliarden Mal abgerufen, und der Star steht regelmäßig an der Spitze der Jahres-Statistiken, lässt andere Spotify-Größen wie Ed Sheeran, Post Malone, Ariana Grande und Eminem hinter sich.

Dass sich daran etwas ändert, ist wohl eher unwahrscheinlich: Für Ende des Monats hat der Rapper sein neues Album angekündigt. 'Certified Lover Boy' wird Drake sicher weitere Rekorde einbringen.