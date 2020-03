Allgemein | STAR NEWS

Reese Witherspoon zu Covid-19: “Leute, hört auf die Experten”

DE Showbiz - Reese Witherspoon (43) hat die Nase gestrichen voll unqualifizierten Meinungen zum Coronavirus. Es sei an der Zeit, so die Schauspielerin ('Big Little Lies'), dass sich die Menschheit auf Fakten konzentriert.

Reese Witherspoon will Tatsachen

In der US-Show 'Extra' machte die Blondine ihrem Frust Luft. "Wir machen alles, was den Menschen zurzeit empfohlen wird", so der Star. "Ich vertraue der Wissenschaft. Ich höre einer Menge Wissenschaftler zu und ich folge einer Menge Leute, denen ich vertraue. Ich versuche wirklich, mir nicht allzu viele Meinungen anzuhören. Ich höre mir lieber die Fakten an." Zu den Fakten gehört unter anderem auch, dass die Premiere ihrer neuen Serie 'Little Fires Everywhere', basierend auf dem Buch von Celeste Ng, dem Virus zum Opfer fiel.

Ein starkes Immunsystem ist der Schlüssel

Das macht Reese Witherspoon aber nicht allzu viel aus. Auch ihre Kollegin Kerry Washington, die gemeinsam mit ihr in 'Little Fires Everywhere' vor der Kamera stand, steht eher auf wissenschaftliche Tatsachen — sie tut viel für ihr Immunsystem. "Stress wirkt sich auf die Abwehrkräfte aus. Versuche ruhig zu bleiben und Stress abzubauen, so dass dein Immunsystem stark bleiben kann." Würden doch nur alle auf Kerry Washington und Reese Witherspoon hören.