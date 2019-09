Allgemein | STAR NEWS

Reese Witherspoon: Nach Absage drei Tage geweint

DE Showbiz - Reese Witherspoon (43) ist eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen ihrer Generation. Hätte sie noch erfolgreicher sein können? Vielleicht. Schließlich hat die blonde Schönheit nicht immer alle Rollen bekommen, die sie haben wollte. An einen besonders schmerzhaften Fall erinnerte sie sich nun.

Gierig nach dieser Rolle

Mit einem Post auf Instagram verriet sie ihren Fans, dass es trotz ihres Erfolges auch Rollen gab, die ihr verwehrt wurden: "Als ich als Schauspielerin angefangen habe, bin ich zu diesem Vorsprechen gegangen für eine Rolle, die ich mehr als alles andere haben wollte. Es war ein unglaublicher Film mit einem unglaublich großen Schauspielstar als Hauptdarsteller. Ich wurde drei Mal zurückgerufen, hatte dann einen Leinwandtest. Dann hat mich mein Agent angerufen und mir gesagt: 'Du hast die Rolle nicht bekommen. Der Hauptdarsteller mochte es lieber, mit einer anderen Schauspielerin zu arbeiten.' Oh man, was habe ich geheult. Schmutzige Tränen. Drei ganze Tage lang."

Reese Witherspoon war zu ...

Es sollte nicht die einzige schmerzhafte Erfahrung für Reese sein. Über die nächsten Jahre habe sie viele Absagen bekommen, die jedes Mal weh getan haben, wie sie sich erinnerte: "Über die Jahre habe ich so viele Rollen verloren wie gewonnen. Ich wurde immer als ZU irgendwas gesehen. Zu klein. Zu angriffslustig. Zu energisch. Einmal wurde mir gesagt, ich sei zu klug, um eine junge Frau spielen zu können. Ich werde nicht lügen; manchmal haben all diese Ablehnungen weh getan. Ich habe es immer persönlich genommen. Als ich in meinen 20ern war, habe ich oft unter der Dusche geweint. Was ich damals noch nicht wusste: Absagen lehren dich Standhaftigkeit und wie du stark wirst. Du lernst auch, dass nicht jeder Weg der richtige für dich ist." Motivierende Worte von Reese Witherspoon für ihre Fans und alle anderen Menschen.

