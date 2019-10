Allgemein | STAR NEWS

Reese Witherspoon: Bessere Freunde als Jennifer Aniston gibt es nicht

DE Showbiz - Reese Witherspoon (43) hatte eine ihrer ersten prominenten Rollen in mehreren Episoden der beliebten Serie 'Friends'. Die Serie machte auch Jennifer Aniston (50) weltberühmt, deren Schwester Reese spielte. Es dauerte nicht lange und die beiden wurden enge Freunde.

Jennifer war neugierig

Für 'Harper's Bazaar' sprach Reese nun mit Schauspielkollegin Natalie Portman (38) über ihre enge Freundschaft zu Jennifer, mit der sie nun erneut auf dem Bildschirm zu sehen sein wird. Beide drehten kürzlich die neue Serie 'The Morning Show' ab. "Wir haben uns am Set zu 'Friends' kennengelernt", erinnerte sich Reese. "Ich habe ihre Schwester gespielt. Ich war 23 Jahre alt und hatte gerade erst ein Baby bekommen. Ich habe Ava am Set gefüttert. Jennifer hat immer wieder gefragt: 'Du hast ein Baby?' Ich habe gesagt: 'Ja, ich weiß, das ist seltsam.' Sie hat gefragt: 'Wo gehst du hin?' Und ich habe immer so etwas geantwortet wie: 'Ich gehe Milch abpumpen.'"

Reese Witherspoon war von Professionalität beeindruckt

Jennifers Neugierde habe Reese aber nicht als unangenehm empfunden. Ganz im Gegenteil, wie sie fortfuhr: "Sie war so süß zu mir. Ich war wirklich nervös, und sie hat immer wieder gesagt: 'Meine Güte, mach dir keine Sorgen!' Ich habe sie dafür bewundert, vor einem Live-Publikum spielen zu können und dabei gar nicht aufgeregt zu sein. Die Autoren haben die Dialoge ständig geändert, aber Jen blieb immer nett, gut gelaunt und professionell. Wir sind seitdem Freunde." Und wie balanciert Reese jetzt ihren Beruf und ihre Familie? Die Darstellerin gab sich bescheiden: "Lass uns ehrlich sein. Jede arbeitende Mutter probiert noch aus, wie sie das alles hinkriegt."

