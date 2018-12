Allgemein | STAR NEWS

Pete Davidson: Unterstützung, wo man sie am wenigsten erwartet

Pete Davidson (25) kann sich auf Freunde und Bekannte verlassen.

Der Comedian war bekanntlich für ein paar Wochen mit Superstar Ariana Grande (25) zusammen. Beide konnten sich gar nicht davor zurückhalten, ihre Liebe in die Welt zu posaunen, ließen sich Paar-Tattoos stechen, zogen zusammen, legten sich ein Haustier zu, verlobten sich und schmiedeten Pläne für eine baldige Hochzeit. Dann brach das Kartenhaus zusammen: Ariana und Pete trennten sich vor kurzem und Pete ist seitdem down.

Am Samstag [15. Dezember] beunruhigte er seine Fans, indem er auf Instagram schrieb: "Ich versuche mein Bestes, für euch hier zu bleiben, aber ich weiß wirklich nicht, wie lange ich es noch aushalte", bevor er seinen Account schloss. Freunde sorgten sich um Pete. Ariana Grande fuhr sofort in die Studios in New York City, wo Pete arbeitet. Doch Hilfe kam auch von unerwarteter Seite: In ‘Saturday Night Live’ machte er sich über den ehemaligen Soldaten Dan Crenshaw lustig, der im Irak-Krieg im Kampf für sein Land ein Auge verloren hatte. Dan ist aber anscheinend nicht nachtragend, denn im Interview auf der Radiostation KPRC2 Houston erklärte der ehemalige Soldat: "Ich habe mich am Sonntag mit ihm unterhalten. Wir kennen uns noch nicht so lange. Wir sind keine guten Freunde. Aber ich glaube, er wusste es zu schätzen, dass er von mir gehört hat. Ich habe ihm gesagt, dass auf dieser Welt alles einen Sinn hat. Gott hat dich aus einem Grund auf die Welt gesetzt. Es ist deine Aufgabe, den Sinn zu finden. So solltest du auch leben. Du solltest wissen, dass du etwas wert bist."

Auch Petes Kumpel Machine Gun Kelly (28) war extra nach New York City gereist, um zu schauen, ob es seinem Freund gut geht.

