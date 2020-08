Allgemein | STAR NEWS

Palina Rojinski: So schützt sie sich vorm Burn-out

DE German Stars - Palina Rojinski (35) kann nicht anders. Sie muss arbeiten und dabei ihr bestes geben. Dabei ist sie so beschäftigt wie nie zuvor. Mit ihrem Podcast auf Spotify begeistert sie regelmäßig ihre Zuhörer, im Fernsehen ist sie ein gern gesehener Gast, und nun hat sie auch einen unwiderstehlichen Auftrag von Netflix erhalten.

Gesundheit ist das A und O

Dort soll sie nämlich durch die neue Karaoke-Show 'Sing On! Germany' führen. Bei so einem vollen Terminkalender ist es wichtig, gesund zu bleiben. Palina weiß auch wie das geht, und wie man trotz so viel Arbeit noch immer Spaß am Job empfinden kann. Gegenüber 'Bild' erklärt sie ihre Vorgehensweise: "Ich habe gemerkt, dass es nicht ungefährlich ist, die Lust zu verlieren, wenn man sich keine Auszeit gönnt. Deswegen plane ich immer bewusst." Zur Gesundheit gehört natürlich auch die entsprechende Ernährung. Palina verzichtet auf Fleisch, setzt dafür vermehrt auf Dinkel, Quinoa und Reis. Eine Hypochonderin sei sie nicht, wie sie versichert: "Ich weiß, wann ich zum Arzt muss. Und ich mache regelmäßig meine Vorsorgeuntersuchungen und gehe auch immer brav zur Zahnreinigung."

Palina Rojinski entscheidet, wer ins Bett darf

Erst vor kurzem hatte Palina einen seltenen Einblick in ihr Privatleben gegeben und verraten, dass sie mit ihrem Partner auf Wolke Sieben schwebe und in den nächsten fünf Jahren auch eine Familie gründen möchte. Viel lieber spricht sie jedoch über ihre beiden Bulldoggen, von denen sie gar nicht genug kriegen kann – auch wenn sie ihnen klare Grenzen aufzeigt, so Palina Rojinski lachend: "So gerne ich auch mit meinen Französischen Bulldoggen kuschele – ich muss mich total zusammenreißen, die schnarchenden Knuddelhunde vor der Schlafzimmertür zu lassen."