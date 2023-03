Allgemein | STAR NEWS

Liebesaus bei Palina Rojinski: Es geht ihr trotzdem gut

DE Deutsche Promis - Moderatorin Palina Rojinski (37) ist nicht mehr liiert. Wie es sich in diesen Zeiten gehört, hat das Multitalent diese Ansage auf Instagram ausgegeben, und danach hat man zumindest den Eindruck, dass alles nicht so schlimm ist.

"Mir geht es wunderbar"

Im Januar 2022 hatte die gebürtige Russin im Interview mit der 'Süddeutschen Zeitung' in einem Nebensatz fallen lassen, dass sie verlobt sei. Wer der Glückliche sei, kam nie heraus, denn ihr Privatleben hütet die Entertainerin. Aber sie schien sich jetzt wohl bemüßigt zu fühlen, der Welt mitzuteilen, dass es nichts wird mit der Hochzeit. "Ding Dong… eine kurze Durchsage: Ich wollte mitteilen, dass die Verlobung aufgelöst ist und ich mich seit längerem über meinen neuen Lebensabschnitt freue!" schrieb die Schauspielerin ihren drei Millionen Followern ziemlich salopp. Und sie schob auch gleich möglichen Mitleidsbekundungen einen Riegel vor: "Mir geht es wunderbar. Ich verabschiede mich dann wieder in mein Privatleben und wünsche allen Peace, Love, Light and Harmony!"

Palina Rojinski lässt sich von den Sternen leiten

Dieses Lebensgefühl leitet sich wohl auch von den Sternen ab, denn Palina Rojinski hat gerade einen Astro-Guide herausgegeben und ist überzeugt davon, dass die Himmelskonstellationen einen Einfluss auf unser Leben haben. "Die Sterne können uns Kraft und Halt geben in dieser wilden Welt, die uns immer wieder auf die Probe stellt. Astrologie kann uns helfen, uns und andere besser zu verstehen, und uns dabei unterstützen, unser volles Potenzial zu entfalten und unsere Intuition zu schärfen – man muss die Sterne nur lesen können!", erzählte die frischgebackene Autorin im Gespräch mit 'Emotion'.

Und für das noch relativ neue 2023 hat sie auch schon eine Vorhersage: "2023 wird ein Mars-Jahr, was einen Aufschwung bringt, denn der Mars möchte verändern und verbessern. Er kommt aber auch gern mit etwas Unruhe, Missverständnissen und Konfliktpotenzial um die Ecke. Gut ist, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich klar zu positionieren." Das hat Palina Rojinski dann wohl getan und genießt nun ihr Leben als Entlobte.

Bild: Jörg Carstensen/picture-alliance/Cover Images