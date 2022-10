Allgemein | STAR NEWS

Palina Rojinski ist überzeugt: Sterne und Planeten beeinflussen ihre Stimmung

DE Deutsche Promis - Palina Rojinski (37) hat gelernt, sich selbst und die Welt mit Hilfe der Astrologie besser zu verstehen. Was lag da näher, als ihre neue Leidenschaft in einem Buch mit anderen zu teilen? Die Schauspielerin und Moderatorin, die an der Seite von Joko und Klaas berühmt wurde, glaubt, dass die Gestirne uns zeigen, wo es langgeht.

Palina Rojinski fand über die Sterne zu sich selbst

Palina hat den Eindruck, dass immer mehr Menschen in Horoskopen nach Antworten auf ihre Fragen suchen. "Das zeigt mir, dass es viele Gleichgesinnte gibt: Menschen, die sich über die Astrologie mit sich beschäftigen wollen. Nicht nur mit ihren guten Seiten, sondern auch mit ihren Schattenseiten", erklärte sie im Gespräch mit 'DB MOBIL'. Wobei Schattenseiten eher nicht ihr Ding sind: "Ich sehe das Glas halb voll, und wenn es nicht reicht, kippe ich nach. Das ist einfach mein Naturell", verriet Palina gut gelaunt. Ihre Suche nach sich selbst begann, als sie plötzlich bekannt wurde: "Ich wollte mich besser verstehen, genau wie ich auch mein Umfeld besser verstehen wollte", sagte sie. Die Astrologie wurde ihr Weg, und sie entdeckte unbekannte Zusammenhänge. "Mir ist schnell aufgefallen, dass meine Stimmungen und die Themen, mit denen ich mich beschäftige, häufig mit der aktuellen planetarischen Konstellation zusammenhängen."

Tierkreiszeichen sagen viel, sind aber nicht alles

Ihr eigenes Tierkreiszeichen Stier fasste sie so zusammen: "Dein Antrieb ist dein Hunger auf Reichtum, Stellung, Liebe, Essen, Schönheit oder andere sinnliche Freuden." Sie fügte hinzu: "Ich denke nicht, dass man sich schämen muss, wenn Reichtum einer der Antriebe ist, aber es sollte vielleicht nicht der einzige sein." Darum sei es wichtig zu verstehen, dass es dem Stier vor allem "um das Absichern seiner Herde, also seiner Familie und Freunde" ginge. Sie ist überzeugt, dass viele Menschen andere anhand ihres Tierkreiszeichen einschätzen: "Wer würde das nicht machen? Ich glaube, ich kenne wirklich keine einzige Frau, die nicht mindestens checkt, was ihr Typ für ein Sternzeichen ist", sagte Palina der 'Gala'. Doch was, wenn einem das Horoskop des Liebsten nicht zusagt? "Ich denke in solchen Fällen: Die Liebe ist stärker als das Sternzeichen. Man muss seinem Herzen folgen", betonte Palina Rojinski, deren Buch 'Folge deinen Sternen' am 2.11. erscheint.

Bild: Jörg Carstensen/picture-alliance/Cover Images