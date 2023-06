Allgemein | STAR NEWS

Palina Rojinski: Ihre Partyplanung steht in den Sternen

DE Deutsche Promis - Wer zu einer Party eingeladen wird, dessen erster Gedanke wird sich wahrscheinlich nicht um die Frage drehen, ob die Sterne günstig für das Fest stehen. Doch genau das beschäftigt Palina Rojinski (38). Die Moderatorin weiß nämlich schon im Vorfeld, ob es sich überhaupt lohnt, hinzugehen.

Terminkalender nach den Sternen

Im RTL-Interview plauderte der TV-Star über die günstigste Konstellation zum Feiern: "Bei einem Vollmond oder einer erhöhten Venuskonstellation wird die Party so richtig gut, aber sie kann auch gut werden, wenn die Venus nicht erhöht steht." Ihre Begeisterung für die Sterne geht so weit, dass sie sich auch geschäftlich an ihnen orientiert. "Wenn ich ein wichtiges Verhandlungsmeeting habe oder ein wichtiges kreatives Brainstorming, dann versuch ich das schon ein bisschen nach den Sternen auszurichten." Auch ihre Fans lässt Palina an ihren kosmischen Einsichten teilhaben, denn auf Social Media gibt sie astrologische Tipps.

Palina Rojinski sieht das Positive in den Sternen

Als 'Astrolinski' hilft Palina Rojinski dort ihren Fans, sich nach dem Gestirn auszurichten. Schon im letzten Jahr konnte sie beobachten, dass immer mehr Menschen sich himmlische Hilfe suchen. "Das zeigt mir, dass es viele Gleichgesinnte gibt: Menschen, die sich über die Astrologie mit sich beschäftigen wollen. Nicht nur mit ihren guten Seiten, sondern auch mit ihren Schattenseiten", erklärte sie Oktober im Gespräch mit 'DB MOBIL'.

Jetzt beruhigt die Influencerin jedoch, denn auch wenn die Sterne nicht so gut stehen, können sich die Menschen das zunutze machen. "Es gibt manchmal Konstellationen, die etwas unerwartetes, ruckartiges oder plötzliches haben. Da muss man einfach noch aufmerksamer durch den Straßenverkehr und durchs Leben schreiten", rät Palina Rojinski.

Bild: Jörg Carstensen/picture-alliance/Cover Images