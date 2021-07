Allgemein | STAR NEWS

Palina Rojinski: Neues Leben als Frühaufsteherin

DE Deutsche Promis - Palina Rojinski (36) hat sich wohl an den Spruch "Der frühe Vogel fängt den Wurm" erinnert und ist unter die Frühaufsteher gegangen und das Leben sieht plötzlich ganz anders aus - fitter und rosiger.

"Seit 20 Jahren nicht mehr so fit"

Vorbei die Nächte, die mal bis drei Uhr gehen konnten und das lange Schlafen bis zum Mittag: "Jetzt finde ich es richtig gut vor sechs aus dem Bett zu kommen. Ich war seit 20 Jahren nicht mehr so fit!", jubelte die Moderatorin im Gespräch mit 'Bild'. Die gebürtige Russin sieht sich jetzt in einer "gedimmten Wohlfühloase". Das bedeutet aber nicht, dass Palina nun auf der faulen Haut liegt. Zum einen ist sie beruflich beschäftigt - gerade läuft der Film 'Space Jam: A New Legacy' an, in dem sie Bugs Bunnys Gattin ihre Stimme leiht.

Palina Rojinski setzt auf täglichen Sport

Und zum anderen bewegt sich die Schauspielerin regelmäßig: "Sport ist eine sehr gute Grundlage für viele Sachen. Wenn man seine tägliche Stunde absolviert hat, hat man eine andere Haltung, um in den Tag zu kommen. Gute Ernährung ist auch wichtig, um mich wohl zu fühlen, wenngleich ich mir gelegentlich einen Faulenzertag mit Pizza gönne", enthüllte Palina Rojinski unlängst gegenüber der 'WAZ'. Täglicher Sport, viel Schlaf - so sieht also ihre persönliche "gedimmte Wohlfühloase" aus.

Bild: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/picture-alliance/Cover Images