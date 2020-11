Allgemein | STAR NEWS

Offset: Cardi Bs Mann versorgt wartende Wähler mit Essen

DE Showbiz - In den USA wird nach der Wahl weiterhin gezählt, doch während wir auf den Sieger noch warten müssen, steht eines bereits fest: Die Wahlbeteiligung war enorm. So enorm, dass sich lange Schlangen vor den Wahllokalen bildeten. Das war auch Offset (28) nicht entgangen.

Kein regelmäßiger Wähler

Am Wahltag setzte sich der Rapper, Teil der Band Migos ('Bad And Boujee'), hinter das Steuer eines Foodtrucks, nachdem er gesehen hatte, wie lange die Bürger im seinem Heimatstaat Georgia warten mussten, um ihre Stimme abzugeben. Vor insgesamt drei Wahllokalen tauchte der Musiker auf und reichte den Menschen in der Schlange Cheesesteaks, um sie zum Durchhalten zu bewegen. Dabei ist der Star eigentlich kein regelmäßiger Wähler, doch er schien dieses Mal von seiner Frau Cardi B (28, 'WAP') inspiriert.

Offset im Wahlkampf

Nachdem Cardi B sich zunächst für Bernie Sanders als demokratischen Kandidaten eingesetzt hatte, unterstützte die Rapperin schließlich genauso eifrig Joe Biden im Wahlkampf gegen den amtierenden Präsidenten Donald Trump. Sie und Offset beteiligten sich aktiv an der Kampagne des Demokraten: Cardi B führte ein Interview mit Joe Biden, in dem sie ihre Wünsche im Falle seines Wahlsieges darlegte. Offset unterstützte Biden zudem bei einer Kundgebung. Ob seine Essenslieferungen jetzt sein Wunschergebnis herbeizaubern, bleibt abzuwarten.