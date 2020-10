Allgemein | STAR NEWS

Bis auf weiteres geschlossen: Cardi B hat genug von Twitter

DE Showbiz - Cardi B (28) hat ihren Twitter-Account geschlossen. Die Musikerin macht damit kurzen Prozess und stellt klar, dass sie die Nase voll hat von angeblichen Fans, die sich bemüßigt fühlen, ihre privaten Entscheidungen zu kritisieren. Cardi B hatte nämlich ihre (erneute) Trennung von Ehemann Offset bekannt gegeben, sich dann aber (erneut) mit ihm versöhnt.

Eine komplizierte Romanze

Nachdem Cardi im September die Scheidung von dem Migos-Musiker eingereicht hatte, erklärte sie, es sei nun endgültig aus mit ihrem Mann. Dann feierte die Rapperin ihren 28. Geburtstag, den sie auf Instagram mit Bildern und Videos fleißig dokumentierte. In den Clips ist zu sehen, wie sie fröhlich mit Offset turtelt und ihm unter anderem einen Lapdance spendiert. Dann die Nachricht: Sie sind doch wieder zusammen. Fans auf Twitter konnten nicht anders, als Cardi B für ihre Unentschlossenheit zu kritisieren, doch wieder in die Arme jenes Mannes zu rennen, der sie mehrmals betrogen haben soll. Jetzt ist Cardis Twitter-Kanal dicht. Auf Instagram Live erklärte sie ihre Entscheidung mit den für sie typischen F-Bomben.

Cardi B hat genug

"Eine ganze Reihe von 15-Jährigen sagen mir jetzt, wie ich mein Leben führen soll, als sei ich verdammt nochmal Ariana Grande oder sonst irgendwer – als ob ich aus der Disney-Fabrik stamme oder sonst was", beschwerte sich Cardi da. Sie fuhr fort: "Ich habe es so satt, dass ich mich ständig selbst erklären muss. Ich hab meine Scheidung nicht öffentlich gemacht, ein verdammter Angestellter hat es einfach herausposaunt. (…) Ihr wollt euch alle Fans nennen, das ist mir sch**ßegal. Ich bin es so satt. Ich mache, was ich will, verdammt nochmal. Ich liebe meine Fans und bin dankbar für das, was ihr macht, aber ihr verhaltet euch echt, als würde ich mit allen von euch schlafen. Offset ist nicht das einzige Sch**ßproblem, das ich gerade an den Hacken habe. Ganz ehrlich, meine Ehe ist das geringste Problem, das ich gerade habe." Ob die Fans es jetzt verstanden haben?