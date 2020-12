Allgemein | STAR NEWS

Mehr Bling geht nicht: Cardi Bs Luxus-Geschenk für Offset

DE Showbiz - Wo andere Geburtstagskinder Kerzen ausblasen und Socken auspacken, gibt Cardi B (28) mal schnell eine halbe Million aus. Die Rapperin ('WAP') griff tief in die Tasche, als ihr Ehemann Offset am Montag (14. Dezember) seinen 29. Geburtstag feierte.

Eine Garage voller Luxuswagen

Cardi überreichte dem Geburtstagskind die Schlüssel zu einem Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster. Von diesem exklusiven italienischen Luxusschlitten gibt weltweit gerade einmal 63. Kostenpunkt: 600.000 Dollar, das sind umgerechnet knapp eine halbe Million Euro. Damit revanchierte sich die Musikerin gebührend, denn sie selbst war im Oktober von ihrem Mann ebenfalls großzügig beschenkt worden und fährt seitdem in einem Rolls Royce SUV durch die Lande. Cardi B veranstaltete außerdem eine Riesen-Party für Offset. Und die brachte dem Paar nachtäglich Ärger ein.

Cardi B kanns nicht lassen

Wie auch schon auf ihrer eigenen großen Sause, für die Cardi und unzählige Freunde es tagelang in Las Vegas krachen ließen, schienen an Offsets Ehrentag alle Gedanken an Covid-19-Sicherheitsvorkehrungen, Masken und soziale Distanz außer Kraft gesetzt. Damit wird die Rapperin allmählich zur Wiederholungstäterin, denn auch zu Thanksgiving Ende November hatte sie rund 40 Leute zu Gast und war schließlich zu einer öffentlichen Entschuldigung gezwungen. Dabei bestand die Musikerin jedoch darauf, dass man vorsichtig gewesen sei und alle Gäste im Vorfeld getestet hätte. Vielleicht sollten Offset und Cardi B statt Party jetzt erstmal ein paar Spritztouren mit ihren Luxus-Schlitten machen - die müssen schließlich bewegt werden.