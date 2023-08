Allgemein | STAR NEWS

Offene Worte von Bruce Willis‘ Ehefrau Emma: “Mir geht es nicht gut”

DE Showbiz - Bruce Willis (68) braucht Pflege. Der Schauspieler ('Stirb langsam'), der an frontotemporaler Demenz leidet, bekommt diese unter anderem von seiner Frau Emma Heming Willis (45). Aber das Leben mit einem Demenzkranken ist nicht leicht und das Model machte seinem herzen auf Instagram Luft.

Ein Leben für Bruce Willis

Am Montag (14. August) wandte sich Emma in einem Video an all diejenigen, die ihre Lieben pflegen und forderte sie auf, in ihren ansonsten "harten" und "stressigen" Tagen "nach etwas Schönem zu suchen". "Ich weiß, es sieht so aus, als ob ich mein bestes Leben lebe, aber ich muss mich jeden einzelnen Tag bewusst darum bemühen, das beste Leben zu leben, das ich kann", fuhr sie fort und nannte die gemeinsamen Töchter Mabel (11) und Evelyn (9) als große Motivation. "Ich tue das für mich, ich tue das für unsere beiden Kinder und (ich tue das für) Bruce, der nicht möchte, dass ich anders lebe".

Emma Heming Willis geht es nicht gut

Emma Heming Willis stellte klar, dass auch, wenn sie in einer sehr privilegierten Situation sei, es schon ziemlich hart sei. "Ich möchte also nicht, dass es falsch verstanden wird, dass es mir gut geht, denn das tut es nicht. Mir geht es nicht gut." Emma Willis gab zu, dass ihre Gedanken oft "düster" werden und teilte mit, "dass es mir nicht leicht fällt, jeden Tag das Beste aus mir herauszuholen, aber es ist wirklich wichtig für mich und meine Familie ist."

Das Paar heiratete 2009. Im vergangenen Jahr zog sich Bruce Willis von der Schauspielerei zurück und seine Familie gab in diesem Jahr seine Demenz-Diagnose bekannt. Für seine Ehefrau ist es wichtig, dass sie auf sich aufpasst, damit sie gut auf ihren Gatten aufpassen kann. "Wenn wir uns nicht um uns selbst kümmern, können wir uns auch nicht um die Menschen kümmern, die wir lieben", bekannte Emma Heming Willis.

