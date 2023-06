Allgemein | STAR NEWS

Bruce Willis: Frau und Ex-Frau würdigen ihn als „großartigsten Vater“

DE Showbiz - Schauspieler Bruce Willis (68), der an einer schweren Demenzerkrankung leidet, wurde am Sonntag, anlässlich des anglo-amerikanischen Vatertags gleich von zwei seiner Frauen gelobt, wie gut er mit seinem Nachwuchs umgegangen ist.

“Wir lieben unseren Mädchen-Papa”

Zu einem alten Schwarz-Weiß-Foto, das den 'Stirb-langsam'-Star mit seinen damals noch jungen Töchtern zeigt, schrieb Seine Ex-Frau Demi Moore (60): "Ich bin dir ewig dankbar, dass du mir diese drei wunderschönen Mädchen geschenkt hast." Sie fügte hinzu: "Wir lieben unseren Mädchen-Papa. Alles Gute zum Vatertag." Das Paar war von 1987 bis 2000 verheiratet und hat die gemeinsamen Kinder Rumer (34), Scout (31) und Tallulah (29). Auch seine jetzige Frau Emma Heming Willis (45) veröffentlichte ein Fotos, das den Hollywoodstar mit der gemeinsamen Tochter Mabel (11) zeigt und kommentierte: "Der Vatertag ist eine Zeit, in der ich über meine tiefe Wertschätzung und meinen Respekt für Bruce nachdenke, während ich ihn als Vater unserer Kleinen beobachte." Die beiden erziehen neben Mabel noch Evelyn (9).

Bruce Willis bringt seinen kleinen Töchtern Widerstandsfähigkeit bei

Die Kleinen bekommen natürlich auch mit, dass Bruce Willis nicht mehr so funktioniert wie früher, aber wenn man ihrer Mama glaubt, lernen sie sehr viel dadurch. "Auch wenn es nicht 'konventionell' ist, wird das, was er ihnen beibringt, Generationen überdauern. Bedingungslose Liebe, Freundlichkeit, Stärke, Mitgefühl, Geduld, Großzügigkeit, Widerstandsfähigkeit", erklärte die gebürtige Malteserin.

Am Sonntag (18. Juni) war nicht nur Vatertag, sondern auch ihr Geburtstag und sie widmete ihn allen Pfleger*innen. Den Menschen, die wie sie, sich um kranke Familienangehörige kümmern. “Schreibe einer Person in deinem Leben, die eine Pflegeperson ist, eine SMS oder rufe sie an und sage ihr, dass ihr diese Woche, das du irgendetwas tun kannst, um ihnen zu helfen", wünschte sich die zweifache Mutter. Wenn die pflegende Person sagt: 'Mir geht es gut, ich brauche nichts', was sie höchstwahrscheinlich sagen wird, dann lege ihr was zu essen vor die Tür oder Blumen oder eine Kleinigkeit und schreibe ihr danach eine SMS, um sie wissen zu lassen, dass etwas für sie da ist.", schlug die Frau von Bruce Willis ihren knapp 900.000 Followern vor.

Bild: JOHN NACION/startraksphoto.com