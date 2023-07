Allgemein | STAR NEWS

Jubiläum für Bruce Willis: Seine Familie feiert seinen Kino-Klassiker

DE Showbiz - Bruce Willis (68) kann aufgrund seiner Demenz-Erkrankung nicht mehr vor die Kamera treten. Aber der Schauspieler hat laut seiner Frau Emma Heming-Willis (45) genug erreicht. So erinnerte sie auf Instagram an seinen größten Erfolg.

“Wir sind so stolz auf ihn”

Die zweifache Mutter teilte Video, das vor fünf Jahren aufgenommen wurde und Bruce und die beiden Kinder des Paares, Mabel und Evelyn, bei einem Besuch am Set von ‘Stirb langsam' zeigt.

"Damals im Jahr 2018 (als diese Videos und Bilder aufgenommen wurden) nahmen wir Mabel und Evelyn mit zum Fox-Gelände, um einen Blick in die Archive zu werfen und das überlebensgroße Wandbild ihres Vaters zu sehen", beschrieb sie den Clip, bei dem der Hollywoodstar vor dem Bild posiert. "Dieses Wandbild wurde 2013 vor Bruce enthüllt, um das 25-jährige Jubiläum von 'Stirb Langsam’ zu feiern", erklärte Emma. "Heute ist der 35. Jahrestag des Kinostarts von 'Stirb Langsam', und der Rest ist Geschichte. Was Bruce in seiner Karriere erreicht hat, wird uns immer in Erinnerung bleiben. Wir sind so stolz auf ihn."

Bruce Willis hat immer noch viele Fans

Und die Familie ist nicht allein mit ihrem Stolz auf Bruce Willis. Nachdem Emma das Video auf Instagram veröffentlichte, hagelte es von allen Seiten Zustimmung und Unterstützung. Ein Filmfan schrieb: "Danke, Bruce, dass du uns all die Jahre unterhalten hast. Ich wünsche dir nur das Beste." Eine andere Person schwärmte: "Seine Filme waren immer die besten."

Im März 2022 gab die Familie des Hollywoodstars bekannt, dass bei ihm die Sprachstörung Aphasie diagnostiziert worden war, und im Februar dieses Jahres wurde bekannt, dass Bruce Willis an einer seltenen Art von Demenz erkrankt ist.

Bild: JOHN NACION/startraksphoto.com