Allgemein | STAR NEWS

Bruce Willis: Tränen an seinem Geburtstag

DE Showbiz - Schauspieler Bruce Willis feierte am Sonntag (19. März) im Kreise seiner Lieben seinen 68. Geburtstag. Seine Frau Emma (44) machte ihrem Herzen Luft, als sie auf Instagram von dem großen Schmerz erzählte, der die Krankheit ihres Mannes auslöst.

Keine andere Wahl

Der Hollywoodstar ist an einer seltenen Art von Demenz erkrankt, die rapide voranschreitet, wie seine Familie im Februar erklärte. Seine Gattin, mit der er die zehnjährige Mabel und die achtjährige Evelyn erzieht, erklärte, dass es nicht immer einfach ist. "Heute ist also der Geburtstag meines Mannes. Ich habe den Morgen mit Weinen begonnen, wie ihr an meinen geschwollenen Augen und der rotzigen Nase sehen könnt", erzählte die Amerikanerin und fuhr fort: "Ich denke einfach, dass es wichtig ist, dass man alle Seiten der Sache sieht. Ich bekomme immer diese Nachrichten, oder die Leute sagen mir immer, 'Oh, du bist so stark. Ich weiß nicht, wie du das machst.' Mir wird keine Wahl gelassen. Ich wünschte, ich hätte eine, aber ich ziehe hier auch zwei Kinder groß."

Bruce Willis wird gefeiert

Emma veröffentlichte auch ein Video von besseren Tagen und der Clip sei "wie ein Messer in ihrem Herzen". Ihre Tage seien von großer Traurigkeit gefüllt. Aber später veröffentlichte die erweiterte Familie ein Video, das den Star inmitten seiner großen Familie zeigt, die ihn hochleben lässt. Mit dabei seine Ex-Frau Demi Moore (60) und die gemeinsamen Kinder Rumer (34), Scout (31) und Tallulah (29). Sie warfen Konfetti auf das Geburtstagskind. "Happy Birthday, BW. Wir sind so froh, dass wir heute mit dir feiern können", beschrieb Demi Moore das fröhliche Familienvideo.

Und Emma Willis schien nach ihrem traurigen Instagram-Video auch wieder die Kraft gefunden zu haben, ihren Mann zu unterstützen. Unter einem Bild mit seinem Geburtstagskuchen schreib sie: "Er ist reine Liebe. Er wird so geliebt. Und ich werde ihn immer lieben. Happy Birthday, mein Süßer." In einem weiteren Clip bat sie alle, für ihren kranken Mann zu beten und bedankte sich bei allen, die Bruce Willis und seine Familie mit guten Wünschen bedachten.

Bild: JOHN NACION/startraksphoto.com