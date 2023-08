Allgemein | STAR NEWS

Nur 900 Kalorien am Tag: Heidi Klum weist Gerüchte über Hungerdiät zurück

DE Deutsche Promis - Heidi Klum (50) ärgert sich über Behauptungen, dass sie täglich nur 900 Kalorien zu sich nehme – da sei nichts dran, und Kalorienzählen sei bei ihr noch nie vorgekommen, so das Supermodel.

Noch nie Kalorien gezählt

"Ich komm gerade nach Hause und einige Freunde haben mir diese Artikel geschickt, in denen steht, dass ich nur 900 Kalorien aufnehme", schrieb Heidi Dienstagnacht (22. August) in ihrer Instagram Story. Nur zur Erinnerung: Für Frauen werden täglich 2000 Kalorien, für Männer 25000 Kalorien empfohlen. "Erstens möchte ich sagen, dass ich nicht glaube, jemals in meinem Leben Kalorien gezählt zu haben, und glaubt nicht alles, was ihr lest." Der einstige Victoria’s-Secret-Engel betonte noch einmal: "Ich zähle nicht meine Kalorien." Und bei dieser Gelegenheit verteidigte sie auch ihre Frage-und-Antwort-Runde bei Instagram, in deren Verlauf sie am Sonntag (20. August) ihr Gewicht öffentlich gemacht hatte: "Jemand fragte, wieviel ich wiege, und ich bin auf die Waage gestiegen und habe gezeigt, wieviel ich wiege", erklärte Heidi. "Ich weiß nicht. Leute sammeln etwas zusammen und schreiben einen Haufen Mist, und es ist wirklich traurig, weil es gar keinen echten Journalismus mehr gibt."

Heidi Klum weiß um ihre Vorbildfunktion

Heidi Klum fuhr fort: "Einer schreibt so etwas, und dann springen alle mit auf, und es ist wirklich traurig, weil Menschen das lesen und sie glauben das (über die die Kalorienmenge) und setzen es womöglich um, und das ist nicht gut." Wie die britische ‘MailOnline’ schrieb, teilte Heidi während der kontroversen Q&A-Runde ihre Ernährungspläne. Sie soll ihren Follower*innen demnach mitgeteilt haben, dass sie ihren Tag mit drei pochierten Eiern in warmer Hühnerbrühe beginnt. Und als sie gefragt wurde, wieviel sie wiegt, filmte sich die Moderatorin von ‘Germany’s Next Topmodel’ dabei, wie sie auf die Waage steigt; danach zeigte Heidi Klum das angezeigte Gewicht, das vermutlich so manche Follower*innen neidisch gemacht hat – aber davon sollte man sich nicht beirren lassen und sich gesund und abwechslungsreich ernähren.

Bild: BauerGriffin/INSTARimages