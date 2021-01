Allgemein | STAR NEWS

Noel Gallagher: Gibt es bald ein neues Oasis-Album?

DE Showbiz - Während manche alteingesessene Band im Schnitt ein halbes Dutzend Reunion-Tours abwickelt, gibt es einige, bei denen eine Wiedervereinigung weniger wahrscheinlich ist wie Schalkes Klassenerhalt. Dazu gehören die Smiths, Abba… und Oasis ('Wonderwall'). Die Brüder Noel (53) und Liam Gallagher (48) gehen seit einem Streit 2009 getrennte Wege, bewerfen sich seitdem lieber gegenseitig öffentlich mit Schmutz.

Mal so richtig aufgeräumt

Dabei wurde die Band im Britpop-Boom zum Kult und würde auch heute noch problemlos die Stadien füllen. Versuche von Sänger Liam, seinen Bruder, der der kreative Kopf der Band war, wieder für gemeinsame Projekte ins Studio zu locken, schmetterte dieser bislang stets ab. Doch plötzlich zeigt sich ein Silberstreif am Horizont, denn am Donnerstag (21. Januar) berichtete die britische 'Sun' von einem neuen Oasis-Album. Offenbar hatte Noel im Lockdown mal so richtig aufgeräumt und altes Material gefunden, welches bislang noch nicht veröffentlicht worden war.

Noel Gallagher braucht Liam nicht

"Sie sind einfach bei verschiedenen Projekten im Laufe der Jahre auf der Strecke geblieben", beschrieb Noel seinen Dachbodenfund, mit dem er jetzt ins Studio gehen will. "Ich werde sie aufnehmen, einige sind ziemlich old school." Oft waren es wohl Songs, bei denen er während der Arbeiten an einem Album zunächst dachte: "Moment, ich glaube, ich will den Track anders angehen" und die anschließend mehr oder minder vergessen wurden. "Ich habe die echten Songs aufgelistet, und es gibt 14 davon", so Noel.

Einer wird allerdings im Studio nicht dabei sein, wenn Noel am ersten Oasis-Album seit 2008 arbeitet: sein Bruder Liam. Stattdessen will der Songschreiber selbst singen, wie er es schon häufiger getan hat, zum Beispiel auf 'Don't Look Back in Anger' und natürlich bei seinen Solo-Projekten. Liam blieb derweil erstaunlich ruhig angesichts der Pläne seines Bruders. Als ein Fan ihn auf Twitter zum Artikel in der 'Sun' befragte, antwortete er nur: "Hat er seinen Kumpels wieder ein Interview gegeben?" Jetzt bleibt abzuwarten, ob Noel Gallagher auch allein an die alten Oasis-Zeiten anknüpfen kann.