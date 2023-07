Allgemein | STAR NEWS

Bombendrohung: Noel Gallaghers Konzert abgebrochen

DE Showbiz - Eigentlich wollte Noel Gallagher (56) am Sonnabend (8. Juli) das neue Album seiner Band High Flying Birds vorstellen. Doch das Publikum im Saratoga Performing Arts Center (SPAC) im US-Bundesstaat New York bekam 'Council Skies' nie zu hören.

Metric und Garbage konnten noch spielen

Der Saal musste bereits geräumt werden, bevor der ehemalige Songwriter und Boss der Kultband Oasis überhaupt auf die Bühne kam. Um 22 Uhr hieße es, dass die Show nicht weitergehen würde "wegen Umständen, die nicht unserer Kontrolle unterliegen", hieß es im Lokalblatt 'Times Union'. Zuvor hatten die Bands Metric und Garbage den Zuschauer*innen eingeheizt. Ein Journalist, der vor Ort war, berichtete, dass "die Bühne bereit war für Noel Gallagher." Doch dann sei jemand gekommen und habe erklärt, dass es nicht mehr weitergeht.

Noel Gallagher tourt weiter

Noel Gallagher meldete sich später auf Twitter, schrieb, dass man auf Anraten der Behörden gehandelt habe. Man sei jedoch bereit, am Montagabend im Central Park in New York City aufzutreten. Auch die Begleitband Garbage schrieb auf Twitter: "Wir haben keine Ahnung, was heute Abend passiert ist. Wir wurden nur alle evakuiert und wir haben uns um alle Sorgen gemacht!!! Sorry, dass wir keine wirkliche Info haben."

Die Polizei durchkämmte den Veranstaltungsort eigenen Angaben zufolge mit Suchhunden, die jedoch keinen Sprengstoff fanden. Ob der Hoax Noel Gallagher gegolten hatte, lässt sich daher auch nicht sagen.

