Nicht mit meinem Song: Cardi B legt sich mit Trump-Fans an

DE Showbiz - Cardi B (27) ist nie um klare Worte verlegen, und so geigte sie auch einer Gruppe von Trump-Anhängern ihre Meinung, als ihr zu Ohren kam, dass diese einen ihrer Songs zur Untermalung ihres Bootsausfluges gespielt hatten. Dabei hatten sich diverse Republikaner früher über den Song 'WAP' beschwert.

Cardi B droht mit dem FBI

Irgendwie fand ein Video seinen Weg zu Cardi B, auf dem Trump-Fans Trump-Fähnchen schwenken und 'Make America Great Again'-Hüte tragen, während im Hintergrund Cardis Song 'WAP' zu hören ist. Tatsächlich hatten diverse republikanische Kommentatoren erst wenige Tage zuvor über den Song, den Cardi B mit Megan Thee Stallion aufnahm, und seine sexuell aufgeladenen Texte ausgelassen. Und nun war 'WAP' offenbar auf dem Soundtrack einer Parteiveranstaltung gelandet.

Cardi B postete das Video und schrieb dazu: "Waren es nicht republikanische Konservative, die wegen dieses Songs durchdrehten? … Auf jeden Fall juckt mir da der A***h… Ich werde das FBI wegen dieser Festivität anrufen. Die halten sich nicht an die Quarantäne."

Zustimmung von Cardis Fans

Cardi B ist nicht allein mit ihrer Empörung und einige Fans wollten sogar einzelne Personen in dem Video namentlich identifizieren und ihre politischen Präferenzen anprangern. Dass Cardis Herz eher für die Demokraten schlägt, verriet sie auch kürzlich in einem 'Elle'-Interview: "Ich habe eine lange Liste, was ich mir von unserem nächsten Präsidenten wünsche, Aber zu allererst muss Trump weg. Sein Mundwerk bringt uns so viel Ärger."