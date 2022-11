Allgemein | STAR NEWS

Cardi B ist bereit für Baby Nummer drei – doch was ist mit einem neuen Album?

DE Showbiz - Auf zur Kinderschar: Rapperin Cardi B (30) möchte ihren beiden Kindern und Gatten Offset ein Baby schenken, denn die Zeit sei bald reif.

Sehnsucht nach Baby

Die Sängerin ('Bodak Yellow') teilte am Sonntag drei Schnappschüsse von ihrem 13 Monate altem Sohn Wave via Twitter und verriet, dass sie es kaum erwarten kann, ihm und ihrer vierjährigen Tochter Kulture ein weiteres Geschwisterchen zu schenken. "Mein Sohn ist so scharf. Wenn die Geschäfte erledigt sind, kann ich es kaum erwarten, mein Drittes zu haben", ließ sie verlauten. Die Amerikanerin arbeitet seit mehr als einem Jahr an dem Nachfolger ihres 2018 erschienenen Debütalbums 'Invasion of Privacy', hat aber noch nicht bekannt gegeben, wann es erscheinen wird.

Fans von Cardi B wollen lieber ein Album statt ein Baby

Nachdem sie sich so kinderfreundlich zeigte, bekamen es Cardi Bs Fans mit der Angst zu tun, dass sie noch länger auf Songs ihres Idols warten müssen."Lass uns erst das Album rausbringen und dann können wir über ein drittes sprechen", merkte ein User an, worauf Cardi antwortete: "Ähmmmm ich habe wortwörtlich gesagt, dass die Geschäfte zuerst erledigt sein müssen!"

Die Künstlerin und ihr Mann begrüßten ihr erstes gemeinsames Kind, Kulture, im Juli 2018 und ihr zweites, Wave, im September 2021. Offset hat außerdem drei weitere Kinder aus früheren Beziehungen.

Die Rap-Stars heirateten im September 2017, und an ihrem fünften Jahrestag machte Cardi klar, dass sie sich eine neue und aufwendige Hochzeitszeremonie wünscht. Sie tweetete: "5 Jahre verheiratet ...... es ist Zeit für meine Hochzeit". Mal sehen, was für Cardi B zuerst kommt – Hochzeit, Baby oder Album.

Bild: James Manning/PA Images/INSTARim/Cover Images